El Conservas Alsur cae en un partido marcado por la polémica Adrián Santamaría, en una acción de ataque de ayer. :: opta El técnico del equipo malagueño cargó duramente contra los árbitros tras el partido al estimar que influyeron en el resultado OPTA PONTEVEDRA. Domingo, 31 marzo 2019, 00:31

El Conservas Alsur Antequera encajó una dolorosa derrota en la ciudad del Lérez tras llegar al descanso con una renta de cuatro tantos. Tras unos primeros 30 minutos excelsos en la parcela defensiva (con mención especial para el guardameta Diego Moyano), la ventaja se esfumó en los primeros minutos del segundo tiempo y el Cisne, más preciso en los momentos decisivos, acabó llevándose la victoria por un solo gol.

22 CISNE 21 CONSERVAS ALSUR Cisne Colegio Los Sauces Villamarín (p.), Sánchez (5), Simón, Vázquez, Leiras (1), Preciado (3) y Conde -siete inicial-; Fernández (p.s.), Dos Santos, Casares (1), Chan (4), Picallo (4, 1p), Vázquez, Gayoso, Linhares y Daniel Ramos. Conservas Alsur Antequera Moyano (p.), Santamaría, Soto (2, 1p), Jiménez (2), Morales (2), Tello (4) y Castro (2) -siete inicial- Maireles (p.s.), Palomino (2), Dorado (2), Moreno (3), Torres, Ortega y Cabrera (2). Parciales 0-2, 2-4, 3-6, 6-7, 7-10, 8-12 (descanso); 11-12, 13-13, 15-15, 17-17, 19-19, 22-21. Árbitros Escoda Pérez y Álvarez Boixaderas (Comité catalán). Excluyeron a Alejandro Conde por parte del Cisne y a Jiménez, Alberto Castro, Tello y Palomino por parte del Conservas Alsur.

La derrota encendió al técnico del conjunto malagueño, que cargó de forma muy dura contra los árbitros del choque al considerar que tuvieron una incidencia directa en el resultado. «Son muchas horas de trabajo para que dos señores de negro se dediquen a hacer lo que les sale de los cojones», dijo.

«Cuando tenemos siete u ocho exclusiones nosotros (haciendo referencia también a determinadas pérdidas de balón controvertidas) y ellos tienen una, evidentemente ahí está la diferencia, no hay más. Es un partido muy duro, de dos equipos muy parecidos, y me voy muy enfadado con los árbitros porque no han sido justos», aseguró. «Yo, desde luego, voy a intentar que esta gente no me pite más. Ya me la liaron en Bordils y es una frustración tremenda; ahora me voy trece horas para abajo con la cara partida y no porque mi equipo haya jugado mal, sino porque dos señores se dedican a lo que se dedican».