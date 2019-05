El codiciado Miguel Conde renueva por el BeSoccer UMA y será capitán Pedro Montiel, Miguel Conde y Manuel Barón, ayer. / Antonio J. Guerrero Ha sido el máximo goleador del equipo esta temporada recién concluida y el que será capitán y buque insignia del nuevo proyecto ANTONIO J. GUERRERO Miércoles, 8 mayo 2019, 00:18

El BeSoccer UMA Antequera ya ha anotado su primer gol de la temporada. El club anunció ayer en el Ayuntamiento de la localidad la renovación de Miguel Conde, máximo goleador del equipo esta temporada recién concluida y el que será capitán y buque insignia del equipo.

El presidente del club, Pedro Montiel, se mostró muy orgulloso de este logro, ya que Miguel Conde tenía numerosas ofertas de equipos de Primera División. «Es la joya de la corona, va a ser muy importante. No ha sido nada fácil. Seguimos apostando por nuestra filosofía, un proyecto sostenible basado en valores y en la cantera, jugadores jóvenes que además de jugar también estudien para estar preparados para el futuro».

Por su parte, Miguel Conde, que cumplirá 26 años en julio, aseguró estar halagado por la confianza que le han transmitido desde el club. «Me siento muy especial y muy importante para el proyecto. El club me ha transmitido que soy fundamental y es un orgullo que me dediquen esas palabras. Creo que los chavales me respetan, por lo que voy a ser un ejemplo para los jugadores que vienen. Esto es un proyecto a medio plazo y seguro que volveremos a Primera».