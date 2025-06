El Ciudad Redonda, obligado a remontar de nuevo para seguir peleando por el ascenso

Marina Rivas Domingo, 8 de junio 2025, 20:13 Comenta Compartir

Cabe decir, en primer lugar, que el marcador del primer partido de esta final por el ascenso a Primera División, no hace justicia al partido. ... Una sucesión de errores defensivos, en los dos últimos minutos, acabó transformado un igualado 1-0 en un 4-0 para el O Parrulo, en casa, ante el Málaga Ciudad Redonda. Con el equipo ya agotado y en marcha una estrategia de portero-jugador que sin duda, no funcionó, se acabó por empañar un encuentro en el que el conjunto de Tete mereció más. Sin embargo, en el deporte y en la vida, todo puede torcerse en un minuto. De igual forma, hay dos lecturas positivas tras esta abultada derrota del Ciudad Redonda en este primer cara a cara con el conjunto gallego: la primera, que durante 38 minutos, supo competir y hacerle frente a un rival decidido a pelear con uñas y dientes por el ascenso. La segunda, que los goles, por fortuna para los malagueños, no cobran mayor importancia en estas eliminatorias al mejor de tres partidos. Ya sea por uno o por cuatro, es una derrota, y por tanto, ahora el cuadro de Málaga capital deberá encomendarse, de nuevo, a otra remontada.

Hubo dos partes bastante diferenciadas. En la primera el dominio fue del conjunto gallego, que al contar con mejor 'average', concluyó dos puestos por encima del Ciudad Redonda en la liga regular, por lo que cuenta con el factor cancha en esta final por el ascenso. Eso sí, no dominó todo el tiempo. El partido arrancó con un paradón de Mellado y un tiro de Kiko que rozó el palo. Desde el pitido inicial, el público disfrutó de una auténtica batalla ofensiva. Una primera parte muy dinámica, con transiciones rápidas y bastantes llegadas de peligro por ambos bandos. Sin embargo, una mano de Alvarito en una acción defensiva frente al área desembocó en el primer gol del partido, que lo firmó Santa Cruz, con una falta libre indirecta ejecutada a la perfección. Ampliar O PARRULO Este tanto revolucionó A Malata pero sobre todo, al equipo local, que subió una marcha más. Tuvo hasta tres ocasiones muy claras en losen los siguientes minutos. Fue el detonante para que el conjunto local tomase las riendas del ataque, superando a los malagueños en cantidad de acercamientos y peligrosidad de los mismos. Por suerte, Mellado, indiscutible en todo lo que llevamos de fase de ascenso, seguía apoteósico, salvando tiros rivales de todos los ángulos posibles. Decayeron las fuerzas del Ciudad Redonda en los últimos compases de esta mitad. Mermados por el buen trabajo defensivo del rival, se frustraban sus opciones por empatar el partido. Lo intentaban jugadores como Davilillo, Burrito o Yuni, pero sin fortuna. Nada más comenzar la segunda parte, hubo una oportunidad clara de Yuni, que recuperó un balón y tiró a puerta con su característica y potente diestra, topándose esta vez con el primera palo. Se incrementó la tensión al ecuador de esta parte, con el O Parrulo muy agresivo, llegando hasta las 4 faltas en muy poco tiempo. Esta vez era el conjunto de Tete el que parecía más lúcido y daba más continuidad al balón Hubo muy buenas ocasiones, como la de Miguel, rematando un córner frente a la portería o la de Davilillo, raso, que tocó de nuevo el palo. Pasaban los minutos y más se frustraba el conjunto gallego, que esta vez estaba tocado por la alta presión que ejercía el Ciudad Redonda tanto en defensa, con la línea adelantada, como en el ataque, intentando forzar las tablas por activa y por pasiva. Pero no llegaba el gol. Tiró de portero jugador Tete en los 3 últimos minutos, intentando agotar todos sus cartuchos para buscar el gol. Sin embargo, acabó costando el partido. Entre los minutos 38 y 39 se encajaron tres goles, exactamente iguales, derrotando todas las esperanzas del Ciudad Redonda, que no merecía este final de partido. Tres goles que llegaron de errores defensivos, perdiendo balones de lo que se aprovecharon Turbi (doblete) y Rubén Orzáez, para tirar a portería vacía, anotando sin problemas. Ahora, con esta derrota inicial, el Málaga Ciudad Redonda sólo puede pensar en repetir la gesta que les trajo hasta esta final y buscar una nueva remontada. El segundo y decisivo partido será en casa, en Carranque, este viernes a las 20.00 horas.

