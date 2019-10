El Ciudad de Málaga tratará de prolongar su racha de triunfos en la cancha del líder SUR MÁLAGA. Sábado, 12 octubre 2019, 00:06

El Ciudad de Málaga afronta la cuarta jornada en la División de Honor Plata con el objetivo de sumar esta tarde (18.00 horas, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, de Pontevedra) una nueva victoria en la Liga, la tercera consecutiva, tras superar al Sarriá, a domicilio, y al Ars Palma del Río, en casa, lo que le ha llevado a situarse en la quinta posición con cuatro puntos, dos menos que el primero. Sin embargo, en esta ocasión el equipo malagueño tendrá enfrente un hueso duro de roer, el Cisne Pontevedra, líder gracias a su pleno de victorias.

Tanto el entrenador del Ciudad de Málaga, Curro Lucena, como sus jugadores son conscientes de la dificultad del envite del sábado, ya que a la calidad y experiencia del rival se une que los albicelestes tienen por delante un largo camino por carretera hacia Pontevedra (más de 12 horas en autocar), un hándicap que, sin embargo, no fue obstáculo para que el Ciudad de Málaga venciera en la segunda jornada al Sarriá en Gerona.

Plus de motivación

Sobre el partido ante el Cisne, el extremo derecho gallego Edu Moledo destaca la calidad del rival y su buen arranque liguero. «Cuenta esta temporada sus partidos con victoria. Tienen mucha confianza y los resultados le acompañan. Su fuerte es que mantienen el bloque. Sus jugadores llevan muchos años jugando juntos. Además, tienen un buen entrenador, como es Jabato, a quien conozco, pues he jugado con él en el Octavio Vigo y sé que tiene ideas frescas y buenas», comenta Moledo, al tiempo que reconoce que jugar en Galicia «es muy especial para mí, pues es mi casa». «Nunca he militado en el Cisne. Sin embargo, sí lo he hecho en el Teucro y en el Cangas, pero al partido va a ir gente conocida, amigos y familiares, así que es un plus de motivación para mí», admite.