El Ciudad de Málaga recluta a Edu Moledo para su proyecto

Málaga Lunes, 24 junio 2019

El Balonmano Ciudad de Málaga ya cuenta con su segundo refuerzo para el estreno en la División de Honor Plata tras la incorporación del goleador montenegrino Rudovic. Se trata de Edu Moledo, un extremo que ya estuvo a las órdenes de Curro Lucena en el Cangas y después en el Moguer.

Moledo, nacido en Cangas de Morrazo (Pontevedra) el 28 de mayo de 1987, es un jugador bien conocido por Lucena, ya que lo dirigió hace una década, precisamente cuando ambos militaban en el Cangas, en División de Honor Plata y en Asobal, y, con posterioridad, en el PAN Moguer Cajasol de Plata, desde febrero a mayo de 2010.

«Edu es un jugador con experiencia y talento que se adapta a varias posiciones, tanto en ataque como en defensa», advierte el técnico del Ciudad de Málaga. En este sentido, Moledo tiene un amplio bagaje en División de Honor Plata y en la élite, tras militar en tres clubes históricos: el Cangas de Morrazo (2004-2010), donde se formó, el Academia Octavio de Vigo (2010-2011 y 2013-2014) y el Teucro (2014-2018). Como jugador de División de Honor Plata, cuenta en su haber con cuatro ascensos a Asobal. Concretamente, en las temporadas 2014-2015 y en la 2016-2017. La pasada campaña, a comienzos de este año, llegó al Villa de Aranda de División de Honor Plata.

El nuevo jugador del Ciudad de Málaga, que tiene una altura de 1,83 metros y pesa 80 kilos, se desenvuelve en posiciones de ataque y defensa desde el extremo derecho, y también puede ayudar por momentos en la posición de lateral. »Es un nuevo reto y lo afronto con muchísima ilusión. Aunque he estado cuatro meses en Aranda de Duero, lo cierto es que esta va a ser mi primera temporada fuera de Galicia, con lo cual es un reto importante para mí. El presidente me ha comentado la plantilla que hay y me transmite mucha confianza», afirma el extremo derecho, que insiste en que viene a Málaga «ilusionado y con ganas de hacerlo bien. Sabemos que la División de Honor Plata está subiendo el nivel con respecto a años anteriores. Hay muchísima igualdad. Así que, aunque tengamos buenos jugadores, tendremos que trabajar mucho como equipo».

Por último, Edu Moledo se ha referido a Curro Lucena, a quien da las gracias por avalar su fichaje, «ya que lo tuve de entrenador en mi etapa en el Cangas hace casi diez años, y es agradable que se haya acordado de mí. Su confianza se la voy a devolver con lo mejor que puedo dar, que es hacer un buen balonmano.

Por otra parte, el Ciudad de Málaga conocerá este martes el calendario de competición de División de Honor Plata de la temporada 2019-2020. El sorteo se realizará a partir de las 11.00 horas en los salones de la Real Federación Española de Balonmano. Cabe recordar que esta campaña habrá derbi malagueño en la Liga, con la participación del club de la capital y el Conservas Alsur.