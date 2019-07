El Ciudad de Málaga ficha al hijo del mítico Yukov El mítico Yukov y su hijo flanquean al entrenador del Ciudad de Málaga, Curro Lucena. El pivote de 19 años procede del Agustinos de Alicante de División de Honor Plata y es una petición expresa del entrenador, Curro Lucena SERGIO CORTÉS Viernes, 12 julio 2019, 10:11

Los aficionados malagueños al balonmano recordarán al mítico Yukov, aquel pivote que brilló en la Liga Asobal con el Puleva Maristas a comienzos de los 90. Ahora el Balonmano Ciudad de Málaga ha cerrado su cuarta incorporación cara a su estreno en la División de Honor Plata y se trata precisamente de su hijo, Daniil Zhukov, también pivote. Se une así a los fichajes del lateral izquierdo Rudovic, el extremo derecho Edu Moledo y el central Xavi Castro'.

Daniil Zhukov nació el 11 de febrero de 2000, mide 1,88 metros, pesa 90 kilos y es una petición expresa del entrenador del Ciudad de Málaga, Curro Lucena, quien lo considera un jugador muy completo y con un futuro prometedor. El pivote de 19 años procede del Agustinos de Alicante de División de Honor Plata –dio el salto de juvenil a categoría sénior el pasado curso al jugar directamente en la segunda categoría del balonmano nacional–, club donde se ha formado deportivamente. Antes, pasó por por las categorías inferiores del equipo alicantino y después de haber cosechado numerosos éxitos, tanto con el propio Agustinos como con la selección valenciana.

Entre los logros más destacados sobresalen el subcampeonato juvenil de España, obtenido en Granollers en la temporada 2017-2018, y la cuarta posición lograda en el campeonato de España de cadetes. Asimismo, Zhukov, pese a tener nacionalidad rusa como el resto de su familia, nació en Villajoyosa, donde se afincó su padre una vez retirado hace 14 años tras formar parte del Torrevieja. Por eso, ha sido un asiduo a las concentraciones de la selección de aquella región y acumula a sus espaldas varios campeonatos de España de selecciones autonómicas. Por tanto, se trata de un talentoso jugador, un pivote rápido y contundente, que, pese a que la pasada campaña fue su debut como sénior, ya demostró su valía con goles y actuaciones de alto nivel.

Zhukov, tras la firma del contrato que le une al club de la Costa del Sol, reconoció que llega al Balonmano Ciudad de Málaga «muy feliz» y añadió que se encuentra «muy contento e ilusionado con el proyecto en el que está trabajando el club para la próxima temporada en División de Honor Plata». «Vengo a Málaga con ilusión, porque quiero ganarme un puesto en el equipo», comentó con entusiasmo el nuevo fichaje del club e insistió en que tanto él como sus compañeros «vamos a dar el máximo en la pista esta temporada para intentar estar en lo más alto posible de la tabla clasificatoria. He hablado con directivos y el presidente y me han contado que hay un buen proyecto. Esto es algo que me ilusiona. Así que, trabajaremos para hacer algo grande», insistió Daniil Zhukov, quien, además, tuvo palabras de elogios para la capital malagueña:: «Estoy encantado de llegar a esta ciudad tan bonita que bien conocen mis padres. Ellos me dicen que estuvieron muy cómodos en Málaga». El hijo de Yukov espera hacer carrera en Málaga como ocurrió con su padre hace casi 30 años en aquel Puleva Maristas de Ortega, Pérez Canca, Maza, Gatell, Velasco, Quino Soler o Gopin, entre otros jugadores, todos ellos dirigidos por Juanjo Fernández y con Ernesto Ruiz de segundo entrenador y preparador físico.