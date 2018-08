El Ciudad de Málaga, doblete en el podio nacional en balonmano playa y billete para Europa El cuadro masculino se proclama heptacampeón de España y el femenino, subcampeón, logrando ambos una plaza para cerrar sus temporadas en la Champions Cup MARINA RIVAS Lunes, 6 agosto 2018, 13:05

El balonmano malagueño no deja de acrecentar su leyenda, o al menos, su palmarés. Mientras que los equipos de pista vuelven estos días a las sesiones de pretemporada, a los jugadores y jugadoras de balonmano playa todavía les restan unos meses por delante. El máximo exponente de la provincia en esta modalidad vuelve a ser el Ciudad de Málaga, que este fin de semana ha conseguido doblar espacio en el podio del campeonato de España. En el caso del cuadro masculino, con su séptimo título, tras los obtenidos de 2008 a 2011 y de 2014 a 2016 y, en el caso del femenino, obteniendo una meritoria plata, el lugar más alto al que han llegado desde el oro de 2012. Esta sería, por tanto, la primera ocasión en la que ambos combinados del mismo club comparten un lugar entre los tres mejores de España.

Ambos partieron con una espina clavada con respecto a ediciones anteriores del torneo. En el caso de los heptacampeones, por caer en la final del pasado año. Aunque este fin de semana no se les escapó, la victoria ante el Algeciras, contra el que dominaron sin reparo el primero de los sets, siendo eso sí, más ajustado el segundo y último, en el que los de Darío Mata tuvieron que tirar de alguna jugada ensayada. Finalmente, pudieron concluír con un 2-0 que lideró el MVP de la final, el malagueño Alberto Iglesias. El caso de las jugadoras fue bastante diferente al de sus compañeros y es que, tras caer en el primer set y remontar el segundo, tuvieron que jugárselo todo a la muerte súbita, es decir, a la tanda de penaltis en la que quedaron segundas, sólo a diferencia de un tanto. Una plata que sube para las de Natalia Borrell, pero que en su momento recibieron con trazas agridulces al ver el oro tan cerca de sus manos. Eso sí, al igual que el masculino y también contra el Algeciras, el MVP de la final también se fue para Málaga, gracias a Leti Guerrero.

Podría haber sido su fin de fiesta o fin de temporada, pero ahora, a su regreso a Málaga y después de unos merecidos días de descanso, al Ciudad de Málaga le tocará volver a los entrenos. Y es que ambos se han ganado en este Nacional, el pase para la Champions Cup. Un torneo en el que se miden los 12 campeones de las mejores ligas de balonmano playa de Europa y, que se celebrará el primer fin de semana de noviembre, en Silicia, a falta de confirmación oficial para la fecha. Mientras que los chicos gozan de experiencia e incluso un título a sus espaldas, el de 2016, para las malagueñas se trata de su primera vez en esta cita internacional. Una posibilidad que les llega, a pesar de haber sido segundas de España, ya que el Algeciras se adjudicó el oro del pasado año y, por tanto, acude de forma directa en esta ocasión.

Sin instalaciones

Donde no podrán entrenar para esta cita europea será en Guadalmar. O no, al menos, con las condiciones óptimas tanto para ellos como para ellas. Según explica el presidente del club y también defensa del equipo sénior, Eduardo Arias, el último temporal sufrido en Málaga en torno al pasado mes de abril, se llevó por delante lo que a base de esfuerzo habían conseguido: un espacio habilitado para los entrenos. El destrozo de redes, porterías y demás complementos para su juego, les llevó a tener que comprar porterías desmontables y de baja calidad. Además, Arias, añade: «Los martes y jueves, días de entreno, podemos juntarnos allí unas 70 personas, porque tenemos equipos masculinos y femeninos de balonmano playa en cadete, juvenil y sénior y no podemos asumir más equipos de cantera porque no tenemos dónde ponernos».

Es por ello que todo el club clama un espacio que creen y demuestran ser merecido, para ayudar a mantener a la provincia en lo más alto de este deporte, a nivel nacional e internacional. Situación de inestabilidad que además queda remarcada por la falta de ayudas del equipo, a pesar de los logros a nivel nacional, que no les generan compensación económica alguna. A día de hoy, la mayor ayuda que recibe el equipo y la cual permite, en este caso sólo al cuadro masculino, viajar por Europa y España, es su principal patrocinador: la empresa Diasa (con fines industriales), con la cual ya negocia el presidente del club para extender su apoyo también a las jugadoras.