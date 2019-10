Cinco de siete para el montañero David Rodríguez David Rodríguez posa en la cima de la Pirámide de Carstenz. / SUR El malagueño holló la cima de la Pirámide de Carstenz (4.884 metros), en Indonesia, y se acerca al fin de su proyecto personal ANDRÉS SAMPER Miércoles, 9 octubre 2019, 00:03

El montañero David Rodríguez volvió a Málaga con un hito más que añadir a su proyecto Málaga 7 Cumbres. El 9 de agosto alcanzó la cima de la Pirámide de Carstenz, con 4.884 metros, la quinta de las metas fijadas y la cota de mayor altura en una isla mundial.

Tras salir en solitario desde España, llegó a Kota Timika (Indonesia), donde tuvo que permanecer nueve días hasta poder realizar la expedición. «Allí la gente se sorprende de verte, ni ellos mismos conocen la montaña», relató a este periódico. Para la expedición coincidieron un grupo de cinco personas, aparte del guía, y cada mañana debían amanecer antes de las cinco para comprobar si el helicóptero podía o no llevarlos hacia la montaña, dependiendo de las condiciones climáticas.

El problema político que envuelve a la zona a causa de la mina de oro impide atravesar la selva que rodea la montaña, y la espera del helicóptero era obligada. «Era desesperante amanecer cada día antes de las cinco y ver cómo te decían que no podías ir. Ya no sabías ni dónde meterte», declaró. El décimo día pudieron volar finalmente al campamento base de la montaña (a 4.100 metros), donde tuvieron que adaptarse a las difíciles condiciones, con menos oxígeno y más presión. Poco después de aterrizar, el guía les advirtió de lo inusual que eran las buenas condiciones climáticas que se presentaban ese día, y les apremió a subir a la cumbre en aquel mismo momento. «Nos preguntó qué clase de montañeros éramos, y pese a no ser un portento físico, el que tuvo retuvo, y llevo toda mi vida haciendo esto», cuenta.

Tras preparar el material, partieron hacia la pared de la montaña, una ruta no especialmente difícil y con roca muy adherente. «Yo no sabía ni donde me había metido, íbamos demasiado rápido», aseguró. En tan solo una hora y cuarto ya podían avistar la arista de la montaña, con muy buen tiempo y unas condiciones muy favorables. En aproximadamente tres horas y media consiguieron hollar la cumbre, ante la sorpresa de todos ellos ya que el tiempo estimado de ruta suele ser casi el doble, pero gracias al buen tiempo y a la ruta elegida no encontraron dificultades. Una vez arriba, David ya había conseguido alcanzar cinco de las siete cumbres de su gran proyecto. «Estábamos tan eufóricos y con tal ritmo que en dos horas habíamos vuelvo al campo base. Casi ni nos dimos cuenta de lo que hicimos», afirmó.

«Fue todo tan rápido que casi ni me dio tiempo a asimilar que había hecho cima. Siempre suele ser un proceso más largo y costoso», dijo. Tras conseguirlo, tocaba otra agónica espera para que les recogiera el helicóptero, que sólo iría a por ellos si el tiempo era favorable. Estuvieron tres días esperando hasta finalmente ser recogidos para emprender la vuelta a casa. «No es lo mismo esperar en un hotel que en medio de una montaña. Se hizo muy duro».

Próximos proyectos

En el proyecto Málaga 7 Cumbres colaboran la Fundación Deportiva del Ayuntamiento de Málaga, Unicaja, Mecanizados Torfrecamp, Vives, y Atlantic Kayak. Con cinco cumbres ya holladas, el próximo objetivo de David es el Monte Vinson, en el continente Antártico, y luchará por intentar cumplir el reto acompañado. Al malagueño del Club de Montaña Boquerón le gustaría que la expedición se llevara a cabo en diciembre de 2020, aprovechando la capitalidad de Málaga como Ciudad Europea del Deporte para seguir dando visibilidad a su hazaña. «Siempre vamos con el nombre de Málaga por delante, es mi ciudad y estoy orgulloso de representarla». Tras esto, David tiene previsto culminar su proyecto con el más grande de los retos, el Everest, en el Himalaya, un desafío al que no le pone fecha pero que sabe que, en el momento preciso, llegará. Todo indica que el proyecto está cerca de acabar.