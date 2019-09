Cinco refuerzos para tocar el cielo De izquierda a derecha; Gómez, Borges, Carrera, Castell y Doiro. / ÑITO SALAS Judith Gómez, Juliana Borges, Estela Carrera, Rebeca Castell y Estela Doiro, nuevas caras del Rincón Fertilidad, valoran su adaptación al equipo y los objetivos de la nueva campaña MARINA RIVAS Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:27

«Este año tocaremos el cielo». Este es el lema que acompaña alRincón Fertilidad en esta nueva campaña, que arrancó el pasado sábado con su primera victoria. Una única meta, la de mantenerse en los puestos de la parte alta de la tabla, e incluso buscar algo más para poder dedicárselo al fallecido técnico Diego Carrasco. Con la motivación necesaria para intentar cumplir con este reto, los cinco nuevos fichajes del conjunto valoran para SUR su adaptación al mismo, su estado de forma y sus objetivos colectivos. Estas son Estela Doiro y Estela Carrera, internacionales y llegadas del Guardés; Juliana Borges, procedente de la liga checa; Judith Gómez, del Canyamelar e internacional en balonmano-playa y Rebeca Castell, del Castellón.

–¿Cómo valoran su adaptación al equipo y la acogida por parte de jugadoras y cuerpo técnico?

–Estela Doiro. Se me ha hecho muy fácil, tanto mis compañeras como el cuerpo técnico me han abierto las puertas muy cómodamente.

–Rebeca Castell. Ha sido todo muy fácil, porque las chicas son muy abiertas hacia las que llegamos nuevas y nos hemos adaptado bien al nuevo sistema de juego y con Suso (técnico) y José (segundo técnico y preparador) todo bien también.

–Estela Carrera. Personalmente, estoy muy contenta, está siendo muy sencilla la adaptación y el cuerpo técnico está muy atento a nosotras.

–Judith Gómez. Igual que ellas, las chicas han sido geniales con nosotras, hemos avanzado mucho este mes. Da gusto trabajar con este grupo.

– Juliana Borges. He estado muy cómoda, estoy muy contenta con mis nuevas compañeras, creo que mi adaptación está siendo bastante buena.

–Personalmente, ¿en qué punto se encuentran ahora tanto a nivel físico como anímico?

–E. D. Estoy muy cómoda y con confianza, pero creo que todavía tengo mucho que dar y que aportar y espero que en breve pueda dar este plus que creo que me falta.

–R. C. Estoy muy contenta, porque venía arrastrando una lesión, que creo que todavía no me deja estar a tope, pero evoluciona bien, no tengo dolor. Ahora es cuestión de trabajar para dar lo máximo.

–E. C. Venía de un año malo, con poca confianza en mí misma y aquí en poco tiempo estoy ganando bastante en confianza. Me siento yo misma, aquí se trabaja muy bien y eso se notará después en los resultados.

–J. G. Estoy aprendiendo un montón a nivel físico y de pista y estoy muy contenta, porque vengo de un club bastante humilde, que no tenía todo lo que tenemos aquí.

–J. B. Estoy muy contenta, llevo un tiempo con molestias en el hombro y estoy mejorando y me siento cada vez más segura tanto por el hombro como por mi progresión. Ya tengo ganas de aportar más al equipo.

–En función de cómo han trabajado y jugado hasta ahora, ¿qué objetivo creen que puede marcarse el equipo?

–E. D. Todavía es súper pronto para marcar objetivos, pero creo que viendo los partidos que hemos jugado contra rivales como el Rocasa, por ejemplo, las sensaciones son muy positivas y creo que el equipo va a estar peleando por los puestos de arriba o deberíamos hacerlo al menos.

–R. C. Suso nos dejó bastante claro que no había un objetivo marcado para no meternos ningún tipo de presión, pero creo que por los partidos que hemos jugado, el estilo de juego y lo que se ha visto hasta ahora, creo que podemos optar a grandes cosas este año.

–E. C. Deberíamos marcarnos el objetivo de llegar a lo más alto y ganar todo lo posible porque al final creo que si nos vemos capaces de ganar títulos, seremos capaces de conseguirlos.

–J. G. Sí que es pronto para adelantar acontecimientos y marcar objetivos, pero viendo la pretemporada y el ritmo que llevamos de entrenamientos, la conexión entre nosotras está siendo buena además y creo que sí que podemos optar a estar entre los primeros de la tabla en Liga.

–J. B. Quiero y creo que podemos optar a ser campeonas de Liga o al menos podemos optar a estar entre los mejores equipos.

–¿Tienen alguna motivación especial por medirse a un determinado rival de la Liga? ¿Cuáles creen que pueden ser los máximos rivales a batir?

–E. D. Todos son complicados y sobre todo en sus casas, pero a mí me gustan los partidos especialmente complicados, con adrenalina y tensión y creo que los rivales a batir son Bera Bera y Rocasa, por las plantillas. Además, me gustaría mucho enfrentarme al Guardés en La Guardia, que es mi casa, vengo de allí y amo mi casa; será un partido muy especial.

–R. C. La verdad es que vamos a ir a medirnos contra todos con las mismas ganas.

–E. C. Yo un poco como Doiro, me gustaría enfrentarme al Guardés porque durante cuatro años ha sido mi casa y jugaríamos delante de nuestra gente aunque esta vez no tengamos tanto su apoyo como estábamos acostumbradas. Este año cualquier rival va a ser duro de batir.

–J. G. No tengo especial motivación por algún rival, pero creo que los rivales que siempre están arriba en la tabla son los partidos más bonitos de jugar, con los que más ganas vayamos a jugar.

–J. B. Cada partido es muy diferente, en esta Liga hay rivales muy competitivos. Lo único que quiero es estar cuanto antes en perfecta forma para jugar y aportar más.