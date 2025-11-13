Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jongeneel (a la derecha), protagonista del Aula de Deportes SUR junto al redactor Juan Calderón (izquierda).

Jongeneel (a la derecha), protagonista del Aula de Deportes SUR junto al redactor Juan Calderón (izquierda). Marilú Báez
Aula de Deportes SUR

Christian Jongeneel: «Como mejor puedo aportar a la sociedad es nadando»

El nadador malagueño, autor de varios desafíos extremos y solidarios, repasa su trayectoria en el Aula de Deportes de SUR y cuenta cómo se prepara para sus retos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

A Christian Jongeneel no resulta fácil definirlo. «No sé si es un deportista o un aventurero. Habrá gente que esté aquí porque le guste la ... natación, otros por sus causas sociales y otros por saber cómo afronta sus desafíos». Así lo presentó el periodista Juan Calderón en el Aula de Deportes de SUR, organizada por este periódico en colaboración con Cervezas Victoria y celebrada este jueves en la fábrica de la popular cervecera malagueña. Allí abordaron las hazañas deportivas de Jongeneel, desde la primera vez que cruzó el Estrecho de Gibraltar (ida y vuelta) hasta su última gran travesía: unir a nado las islas de Tenerife y La Gomera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  7. 7 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  8. 8 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  9. 9 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  10. 10

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Christian Jongeneel: «Como mejor puedo aportar a la sociedad es nadando»