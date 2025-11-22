El Chase Tag, el deporte viral en las redes, aterriza en el Campeonato de España de Parkour de Mijas

¿Quién no ha jugado al pilla-pilla en su infancia? Lo que no muchos esperaban era que este divertido juego de la niñez se ... transformase en la actualidad en una modalidad deportiva que ya se ha vuelto viral en redes, bajo el nombre de Chase Tag. Algunos, especialmente en España, lo conocerán gracias al popular 'streamer' Ibai Llanos, quien, en 2022, organizó y narró un Mundial de esta disciplina que fue tremendamente seguido en las redes sociales, con millones de visualizaciones en las distintas plataformas.

Aunque los orígenes del Chase Tag datan en 2012 en Gran Bretaña, esta modalidad se ha convertido en un fenómeno de masas especialmente en Estados Unidos, llegando a retransmitirse por televisión las competiciones más relevantes. Eso sí, no se trata de un pilla-pilla al uso. Esta versión se desarrolla dentro de un circuito con obstáculos. En este, uno de los competidores cuenta con 20 segundos para huir de su perseguidor, sin salir de este espacio y haciendo uso de los diferentes elementos del circuito para correr, saltar o escalar. Es por ello que son muchos los atletas de parkour que aprovechan sus habilidades para competir también en este deporte.

Esta curiosa y dinámica disciplina podrá verse en este Campeonato de España de parkour que acoge este fin de semana el Gran Parque de la Costa del Sol, en Mijas. La organización ha creado un torneo a modo de exhibición en el que competirán equipos de España, Marruecos, Estados Unidos y Francia. Se desarrollará este sábado 22, desde las 20.00 hasta las 21.30 horas, aprovechando los centenares de personas (principalmente familias y jóvenes), que se han desplazado hasta la localidad malagueña para disfrutar de los mejores atletas de parkour del país.