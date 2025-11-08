Charles-Barclay se corona en la fiesta del Ironman 70.3 de Marbella

Ayer se vivió una auténtica fiesta del triatlón en Marbella, que acoge, durante el fin de semana, el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3 ( ... o 'Medio Ironman), un triatlón de lo más exigente en el que los deportistas han de lidiar con 40 kilómetros de 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera a pie. Es la mitad de la distancia de un Ironman.

Este sábado fue el turno de las mujeres y hoy, domingo, lo harán los hombres. Venció, en la categoría profesional, la bitánica Luci Chales-Barclay, que consigue su segundo título mundial de Ironman de mediadistancia tras imponerse a la americana Taylor Knibb, la segunda clasficada, que no se elo puso nada fácil durante el transcurso de la prueba. Tercera fue la alemana Tanja Neubert, que se destapó como la triatlea revelación de la jornada.

Chrarles-Barclay completó la natación en 25 minutos, imponiendo un alto ritmo desde el inicio, como es habitual en ella, ganando una ventaja de 47 segundos sobre la estadounidense, su rival más acérrima durante la jornada. En ese momento, su compatriota, la británica Jess Learmoth, también estaba cerca y comenzó el segmento de ciclismo postulándose como candidata al podio.

El ciclismo, que incluyó subidas hacia las localidades del interior, caso de Benahavís y Ojén, dictó sentencia. Se llegó a poner en cabeza Knibb, pero Charles-Barclay recuperó en los descensos y volvió a ganar la posición de cabeza antes del ecuador de los 90 kilómetros de trazado. Knibb fue la mejor sobre la bicicleta, con un tiempo de 2h28:36, aunque se quedó muy cerca la ganadora, con un tiempo de 2h29:15. Menos de un minuto de diferencia entre ambas.

En la carrera a pie comenzó dominando la estadounidense, pero la británica ganó la posición con un potente arreón físico en el kilómetro 10 y comenzó a abrir hueco, antes de la mitad del segmento. En total, Charles-Barclay, muy fuerte al final, terminó el triatlón en 4h13:54, tres minutos antes que su competidora directa, que lo hizo en 14h17:55.

La jornada fue soleada, aunque también dejó fuertes rachas de viento. El trazado de ciclismo, según las triatletas, fue «innecesariamente duro», según afirmaron algunas al completar el trazado. Hoy, turno para ellos, entre los que se postulan como favoritos los noruegos Kristian Blummenfelt , Gustav Iden y Casper Stornes, el australiano Max Neumann, el danés Magnus Ditlev, el belga Marten van Riel y el neozelandés Hayden Wilde.