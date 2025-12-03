Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ceci, la malagueña que está haciendo historia en el Mundial de fútbol-sala

La esteponera de 23 años fue convocada para esta cita por la lesión de una compañera y este viernes se jugará el pase a la final ante la poderosa Brasil

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:10

Hace sólo unos días, a una de las escasas malagueñas que compite en la Primera División nacional de fútbol-sala le cambió la vida. Es ... más, recuerda que cuando recibió la inesperada noticia, en pleno entrenamiento con su equipo, no entendía qué estaba sucediendo. Era la seleccionadora nacional absoluta, Clàudia Pons, que llamó a su entrenador para transmitirle la buena nueva: la necesitaban al otro lado del globo para unirse a la selección española en el Mundial de Filipinas. Ella, que ni siquiera había debutado en partido oficial con el combinado absoluto, no podía creerlo. Y así fue como, ya con la cita mundialista empezada, la malagueña Ceci Zarzuela, se marchó a cumplir un sueño.

