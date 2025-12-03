Ceci, la malagueña que está haciendo historia en el Mundial de fútbol-sala

Hace sólo unos días, a una de las escasas malagueñas que compite en la Primera División nacional de fútbol-sala le cambió la vida. Es ... más, recuerda que cuando recibió la inesperada noticia, en pleno entrenamiento con su equipo, no entendía qué estaba sucediendo. Era la seleccionadora nacional absoluta, Clàudia Pons, que llamó a su entrenador para transmitirle la buena nueva: la necesitaban al otro lado del globo para unirse a la selección española en el Mundial de Filipinas. Ella, que ni siquiera había debutado en partido oficial con el combinado absoluto, no podía creerlo. Y así fue como, ya con la cita mundialista empezada, la malagueña Ceci Zarzuela, se marchó a cumplir un sueño.

La esteponera, que además es graduada en Fisioterapia, siempre ha sido una persona especialmente cauta. Nunca ha soñado en grande, al menos, a priori, siempre ha tenido los pies en el suelo. Sin embargo, consciente de su talento, siempre ha luchado por dar un paso más allá, sin expectativas, sólo a modo de reto personal. «No consideraba ir a un Mundial como un sueño hasta hace poco, porque siempre he ido escalando poco a poco todos los niveles. No tenía tanta conciencia de hasta dónde podía llegar, siempre iba escalando un peldaño más y me encontré con esta posibilidad. Estoy viviendo un sueño que ni siquiera sabía que podía tener. Siempre he jugado por diversión», reconoce, aún incrédula, desde el hotel de concentración en Filipinas, donde nos atiende.

Ampliar La malagueña, con el '5', en el último partido de cuartos de final. RFEF

Su vida, realmente, nunca ha seguido un rumbo fijo. Esta joven de 23 años comenzó jugando en la calle con niños y dio el verdadero salto a raíz de su incorporación en el Atlético Torcal, con el que luchó hasta llegar a Primera División. Sin embargo, años atrás decidió dejar el deporte a un lado. «Por problemas personales decidí que tenía que poner un poco de pausa y centrarme en ciertos aspectos para poder, en algún futuro, retomar la carrera deportiva», reconoce, sin dar demasiados detalles. Aunque apunta: «Por fortuna, no fue mucho tiempo el que estuve alejada de las pistas». Sin duda, el darse una segunda oportunidad fue su mejor decisión.

En 2024 recibió una oferta que no pudo rechazar, la del Roldán murciano, en el que juega desde entonces y donde ha dado un salto de calidad. «Llevaba ya un tiempo pensando que en salir fuera de casa. Quería probar cosas nuevas, verme de nuevas en un equipo con ambición cara a ganar la Liga. Ahora estoy en un equipo que siempre se ha mantenido en la zona alta. Era un reto que me motivaba mucho y decidí dar el paso», valora sobre su nuevo club, con el que ya ha conseguido ser subcampeona de la Liga. A nivel internacional, Ceci ya había acudido con la sub-21 y debutó este mismo 2025 en una concentración con la absoluta, llegando a disputar varios amistosos contra Marruecos. Rival al que precisamente ganó España este lunes, en los cuartos de final del Mundial.

«No me esperaba la convocatoria, pero era una oportunidad única y sabía que tenía que aprovecharla»

Ahora, la malagueña forma parte de la historia, dado que este de Filipinas es el primer Mundial femenino de fútbol-sala que se celebra, además, siendo España, ya en semifinales del torneo, una de las claras candidatas al título. Sobre su inesperada convocatoria, que se dio para suplir la lesión de Mayte Mateo, Ceci apunta: «No me lo esperaba. Me dolió mucho por mi compañera (además, compañera de equipo), pero se me presentaba una oportunidad única y sabía que tenía que aprovecharla y exprimirla todo lo que pudiese». Y así fue. De hecho, se estrenó como goleadora en el último partido de la fase de grupos, en la abultada victoria ante Canadá (0-7), con un espectacular trallazo. «Fue un momento increíble. Ya es muy emocionante estar en el primer Mundial de fútbol-sala femenino, pero marcar además fue increíble, lo viví con mucha efusividad, con todas mis compañeras».

Ahora, en la semifinal de este viernes (13.30 horas), España vivirá una final adelantada ante la otra gran candidata al título Mundial: Brasil, que también ha ganado todos sus enfrentamientos con solvencia. Sin duda, el mayor reto posible para las de Clàudia Pons. «Sólo queda seguir trabajando para ver si podemos meternos en la final y luchar por ser campeonas del mundo», valora la malagueña- Pase lo que pase, su nombre ya forma parte de la historia de este deporte.