Carolina Navarro da el primer paso en el torneo de su despedida

A finales del pasado 2024, una vez concluida la temporada, una de las mejores jugadoras de pádel de la historia anunció su retirada, tras toda ... una vida impulsando este deporte desde dentro. Pionera de esta disciplina en todo el globo, ejemplo de resiliencia y fortaleza al recuperarse de varias lesiones graves y referente para jóvenes y adultos, al hacer ver que, aun con 49 años, con esfuerzo y disciplina, se puede seguir ligada a la élite. Ahora, tras más de dos decenas de torneos internacionales, la malagueña Carolina Navarro disputa el que será oficialmente su último torneo.

La 'Reina del Pádel', apodada así por haberse mantenido hasta 9 años en el número uno mundial y haberlo ganado literalmente durante varias temporadas, se retirará esta semana en el Premier Padel Major de Acapulco, la última cita del circuito regular en este 2025, previa a las Finals de Barcelona, a la que ya sólo acudirán los 16 mejores del 'ranking'. Eso sí, se resiste a despedirse Navarro, que debutó en la madrugada de este lunes (hora española), con un imponente triunfo.

La malagueña (63ª del 'ranking') y su compañera, la vallisoletana Melania Merino (46ª) tuvieron suerte de inicio, al menos sobre el papel, al quedar emparejadas con una dupla de 'ranking' menor: Aida Martínez (73ª) y Ana Domínguez (67ª), que conforman la pareja 34ª, frente a la 26ª de Navarro-Merino. Impulsadas por su mayor experiencia y la resistencia de la malagueña a decir adiós a su carrera, Carolina y Melania no tardaron en imponer su ley y cerraron el encuentro por la vía rápida, con un doble 6-2 en poco más de una hora y cuarto, prolongando, al menos una jornada más, el último baile de la costasoleña.

Tensión y emoción

«Muy feliz de haber conseguido este triunfo, estaban muy difíciles las condiciones. Lo hemos conseguido con muchas emociones, pensando mucho mientras jugaba... He tratado de bloquearlo todo para centrarme en jugar. Tenía a esta bestia al lado, así que feliz por jugar otro más», valoró la revés al cierre del encuentro, a lo que su compañera apuntó lo feliz que se siente al poder acompañarla en este torneo tan especial, y sobre todo, regalarle al menos un partido más.

Este siguiente duelo, correspondiente a la jornada de dieciseisavos, se prevé bastante más complicado, ante Virginia Riera y Ana Catalina Nogueira (pareja 16ª) y se celebrará este miércoles (en horario por definir).