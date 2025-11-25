Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PREMIER PADEL
Pádel

Carolina Navarro da el primer paso en el torneo de su despedida

La malagueña, que se retira del pádel en este Major de Acapulco, comenzó ganando por un doble 6-2 a Martínez-Domínguez junto a Melania Merino; su siguiente duelo, ante Riera-Nogueira

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:02

Comenta

A finales del pasado 2024, una vez concluida la temporada, una de las mejores jugadoras de pádel de la historia anunció su retirada, tras toda ... una vida impulsando este deporte desde dentro. Pionera de esta disciplina en todo el globo, ejemplo de resiliencia y fortaleza al recuperarse de varias lesiones graves y referente para jóvenes y adultos, al hacer ver que, aun con 49 años, con esfuerzo y disciplina, se puede seguir ligada a la élite. Ahora, tras más de dos decenas de torneos internacionales, la malagueña Carolina Navarro disputa el que será oficialmente su último torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  6. 6 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  7. 7

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  8. 8 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carolina Navarro da el primer paso en el torneo de su despedida

Carolina Navarro da el primer paso en el torneo de su despedida