Buenos resultados de los pilotos malagueños en Motorland Aragón El joven Óscar Núñez, en el centro del podio de SuperBike júnior. : / Fernando Sotoca Alejandro Medina logró un segundo puesto en la prueba del Campeonato de España de Superbike, mientras que Óscar Núñez ganó en júnior SUR Martes, 30 julio 2019, 20:42

El Campeonato de España de Superbike llegó el pasado fin de semana a su cita con Motorland Aragón, con dos días de competiciómn para las principales categorías. En el circuito aragonés hubo protagonismo malagueño, con la actuación de Alejandro Medina y del joven Óscar Núñez.

Medina, que el pasado verano se convirtió en el primer piloto malagueño en competir en en el Mundial de Moto 2, acudía a la cita de Motorland para tratar de sumar una nueva victoria en el circuito. A principios de julio, en la prueba disputada en el circuito de Cheste, Medina logró la victoria para colocarse segundo en el Campeonato de España. En Aragón no le fue tan bien, aunque logró un segundo puesto en la carrera del sábado. El piloto de Cártama, que compite con Oneforex Cardoso School Racing, no pudo seguir el ritmo del chileno Maxi Scheib, ganador de la carrera, pero superó a Carmelo Morales, que fue tercero. El domingo no pudo estar en la pelea por los primeros puestos y terminó séptimo.

En SuperBike júnior fue el malagueño Óscar Núñez, del equipo cordobés Deza-Box 77, el ganador. Fue en la jornada dominical, marcada por el fuerte viente y por una caída que provocó bandera roja y el final de la carrera tres vueltas antes.

Núñez, de 16 años, se coloca segundo en la clasificación del circuito tras la victoria en la emocionante carrera de Aragón. La siguiente cita para el DEZA - BOX 77 Racing Team será el 31 de agosto y 1 de Septiembre en el Circuito de Albacete