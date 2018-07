Bruno Hortelano bate su récord de España en 200 metros Hortelano, ayer junto al cartel que refleja el nuevo récord de España. :: rfea El atleta de 26 años, que sufrió un grave accidente de tráfico en 2016, mostró su mejor nivel en la cita de Getafe: «No podía parar de llorar» EFE GETAFE (MADRID). Lunes, 23 julio 2018, 00:03

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, rebajó ayer en 8 centésimas su récord de la distancia intermedia con un tiempo de 20.04 en las semifinales de los campeonatos de España. Hortelano tenía el récord anterior con una marca de 20.12 que obtuvo el 16 de agosto de 2016 en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por la tarde, ganó además la final de la prueba (20.15).

Abrazado a su representante, Alberto Armas, Bruno Hortelano, que este año regresaba a la competición después de dos años inactivo tras su accidente de coche, abandonó emocionado la pista del polideportivo Juan de la Cierva. El mejor velocista de España estuvo a punto de perder la mano en aquel fatídico suceso, pero aeyr demostró que puede volver a rendir al 110%.

Hortelano dijo que no iba pensando en ninguna marca y que había disfrutado plenamente. «Me siento como un niño de nuevo. Estas cosas ocurren cuando menos te las esperas, cuando más puedes disfrutar», declaró. «No he podido parar de llorar porque me han venido los recuerdos de estos dos años tan difíciles. Pero tenía fe, siempre dije que si volvía era para estar al 110 por cien, aunque una cosa es pensarlo y otra hacerlo, cuando pasa de verdad es otra cosa», manifestó tras la carrera. Con este registro Bruno se sitúa vigésimo en el ránking mundial del año y segundo de Europa, sólo por detrás del turco Ramil Guliyev, actual campeón del mundo, que tiene 19.90.

En la prueba femenina, la joven Jael Bestué, de sólo 17 años, se coronó con un nuevo récord sub-20 (23.31) tras ganar en la recta el gran duelo con Paula Sevilla (23.44).En los 800 metros, Álvaro de Arriba derrotó a Saúl Ordóñez, el nuevo plusmarquista nacional de la distancia, que acusó el hecho de correr su tercera prueba en tres días y fue finalmente segundo, seguido de Daniel Andújar. En peso, Carlos Tobalina se proclamó campeón con un lanzamiento de 19,97 metros, ante la ausencia por lesión del malagueño Borja Vivas.