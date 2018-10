Brasil se encarga del gol La extremo derecho del Rincón Fertilidad, en las instalaciones del polideportivo de Carranque, antes del entreno. / Migue Fernández Isa Medeiros pasa a ser la máxima anotadora del Rincón Fertilidad esta temporada MARINA RIVAS Miércoles, 24 octubre 2018, 00:37

No es futbolista, nunca lo fue, pero también «joga bonito» cuando está su terreno particular. Isabelle Dos Santos Medeiros, más conocida como Isa Medeiros, salió de su Sao Paulo natal por primera vez hace escasos tres meses para probar suerte fuera de casa y parece que no le está yendo mal. En sólo seis jornadas en la División de Honor del balonmano nacional ha anotado 33 goles, lo que la convierte en la máxima anotadora del momento en el Rincón Fertilidad. Ya lo advertía el técnico del cuadro malagueño, Diego Carrasco, que comenzó a interesarse por la paulista hace casi dos años y que aseguraba que sería una de las sensaciones de este nuevo equipo.

Campeona de la liga brasileña, oro en el Campeonato Panamericano y oro en el Mundial Universitario de 2014, a la joven de 24 años todavía le queda un sueño muy claro por cumplir. «Todavía no he llevado a formar parte de la selección absoluta, aunque sí fui internacional hasta júnior. Ahora el técnico nacional es Jorge Dueñas (predecesor de Carlos Viver en las 'Guerreras') y sé que sigue bastante la liga española, así que quién sabe…», explica la extremo derecho, en un perfecto español.

«En España puedo acabar el entreno a las 23.00 horas e irme sola andando por la calle», se sorprende a su llegada al país

No fue una casualidad que se plantara de repente en Málaga, ya que conocía a Gabi Pessoa, ex del Rincón Fertilidad y también a su actual portera, Alice Dos Santos 'Diva', con las que militó en el Pinheiros. En su país, la temporada comienza en enero y acaba en noviembre, lo que dificultó su fichaje el pasado año. Sin embargo, desde su llegada este año, Medeiros no ha querido quedarse atrás y se ha puesto manos a la obra con su principal asignatura pendiente: el idioma. «Estoy aprendiendo español por mi cuenta, hablando con las compañeras, alquilando libros en una biblioteca que tengo cerca de casa y viendo series en español como 'Vis a vis' y 'Élite'», comenta. Entiende todo lo que se le pregunta e incluso se atreve con algunas expresiones españolas y quizá alguna que otra más de América Latina, dado que comparte piso junto a 'Diva' y las dos uruguayas del equipo: Iara Grosso y Agustina López.

Realmente, el cruzar el charco incluso ha llegado a ser un alivio para la brasileña. En primer lugar, porque supone un paso más cara a la profesionalización. «La liga española es como una liga de iniciación para empezar a jugar en Europa, es decir, es muy similar a nivel técnico a la brasileña, pero quizá un paso más», comienza. A lo que también aprovechó para destacar la diferencia salarial: -«Aquí se cobra mejor. En Brasil los equipos no pagan bien, por eso las jugadoras estudian, trabajan y entrenan (ella cursó Publicidad, gracias a una beca, en la Universidad privada de Mackenziee)», asegura.

Pero no sólo eso, porque aunque ella quiera vestirlo de normalidad, también existe una brecha importante en cuanto al género en su deporte: «A los chicos les pagan un poco más. Claro que nos molesta a las chicas, pero al final es la cultura allí, los equipos invierten más en el masculino porque tienen más gente, son más competitivos… El femenino no está tan bien», se excusa.

Pese que a esta fuera la primera vez que abandonaba el hogar de sus padres, Medeiros explica lo orgullosos y tranquilos que se sientieron al saber que vendría a España. Por hechos tan sencillos como el que su hija pudiera caminar sola por la calle a cualquier hora del día. «Puedo acabar el entreno a las 23.00 e irme andando sola al piso ¡y llevar el móvil en la mano!», exclama. «Eso en Brasil no se puede hacer. Allí yo tenía que ir siempre acompañada y avisar a mis padres», recuerda. «Ellos nos educan para que no hablemos con extraños, para que tengamos cuidado con todo y nunca estemos solas en la calle. Hay mucha inseguridad. Allí asesinan, roban… Aunque depende de la zona», relata, todavía sorprendida, aunque ya totalmente adaptada a España.