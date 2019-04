Bola de partido contra la diabetes Ruiz lleva ya años asentado en el World Padel Tour. / María Rivas El jugador de pádel Álex Ruiz cuenta su experiencia personal con la enfermedad ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 3 abril 2019, 00:15

Álex Ruiz tiene 24 años y ya lleva varias temporadas representando al pádel malagueño en la élite mundial de este deporte. Como muchos deportistas del mundo de la raqueta, este alhaurino empezó a jugar al tenis para después ir acercándose al pádel. Actualmente ocupa el puesto 27 del World Padel Tour y le quedan muchos años en activo.

El malagueño inicia la campaña #Soydiabético para visibilizar y servir de referente a niños que conviven con esta dolencia crónica

Ahora, este profesional ha dado un paso adelante para contar un aspecto de su vida personal que no se conocía y de paso aprovechar su condición de deportista para ayudar a la gente. Ha desvelado que es diabético, una enfermedad crónica que le acompaña desde que tenía 10 años y que ha tenido que aprender a controlar para poder ser deportista de élite.

Ruiz ha decidido relatar por primera vez su experiencia con la diabetes tipo 1 con el objetivo de visibilizar que no ha supuesto un freno en su carrera y para demostrarle a los niños que tengan esa misma dolencia que pueden llevar una vida totalmente normal y hacer deporte sin límites, más allá de los que marcan una buena alimentación y un control necesario. «La idea surgió por un amigo mío, Álvaro López, que me ayuda en el tema de las redes sociales. La hija de su socia es diabética y me planteó que era buena idea contar mi historia», relata Ruiz a este periódico desde Madrid, donde se prepara para la próxima cita del World Padel Tour, en Logroño. «Yo llevo desde los 10 años con la diabetes, he convivido toda la vida con ella y no tenía claro cómo podía ayudar en este asunto. Siempre he sido reservado esa faceta de mi vida, pero me lo plantearon como una vía para ayudar a gente que pudiera estar mi misma situación», relata.

«Convivo con la diabetes desde los diez años, pero ni yo ni mi familia nos planteamos dejar el deporte»

«Con un buen control y responsabilidad puedes competir al máximo nivel sin problemas»

Bajo la etiqueta #Soydiabético, el malagueño ha empezado a subir a las redes sociales (su cuenta de Twitter es @11alexruiz) vídeos sobre su experiencia. «Hay familias con niños diabéticos que tienen dudas sobre la práctica deportiva o sobre si hay riesgo de que se alteren los niveles de azúcar. Mi experiencia es que con un buen control y con responsabilidad puedes competir al máximo nivel sin ningún problema. A mí la diabetes me ha ayudado a madurar, a conocer mejor mi cuerpo, mis necesidades en determinados momentos de competición o de entrenamiento», reflexiona.

«Estoy emocionado, se me saltaban las lágrimas leyendo algunos de los mensajes que me han llegado»

El deportista del Adidas Padel Team reconoce que está abrumado con la respuesta recibida en los últimos días, tras la publicación de sus vídeos. «Nunca imaginé esta buena acogida, de verdad. Se me saltaban las lágrimas leyendo los mensajes que me llegaban, de padres que me contaban su caso, que me decían que mi testimonio le iba a ayudar un montón a su hijo... Estoy emocionado, voy a intentar ayudar a la gente que me está escribiendo en lo que pueda», comenta. Por ahora ya se ha planteado subir una serie de vídeos con anécdotas y consejos sobre su gestión de la diabetes.

Cuando se le cuestiona si en ningún momento su enfermedad ha afectado a su rendimiento, Ruiz es sincero. «Tengo que controlarme mucho más que otros compañeros. Es cierto que si me da un bajón de azúcar, el rendimiento no es el mismo. Pero es algo con lo que tengo que convivir, que no me va a frenar. No veo otra forma de enfocarlo», concluye.