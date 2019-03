El BeSoccer, virtualmente descendido, busca un milagro en el Palau Luis García, durante un partido con el BeSoccer. / AJG A ocho puntos de la salvación y con sólo doce por jugarse, visita al líder, el Barcelona Lassa ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 29 marzo 2019, 01:08

Los últimos coletazos de la temporada de la Primera División de fútbol-salal traen un partidazo para los aficionados malagueños. El BeSoccer UMA Antequera visita el Palau Blaugrana esta noche a partir de las 21.15 horas.

Con cuatro jornadas para el final del curso (12 puntos), el BeSoccer apura su aventura en la mejor liga del mundo. La salvación, marcada por el Viña Albali Valdepeñas, está a ocho puntos, por lo que sólo un milagro podría permitir la permanencia. Sin embargo, nada es matemático aún, por lo que el equipo sigue su camino e intentará ganar en la difícil cancha del Barça Lassa. Precisamente esta es la premisa del equipo ante la difícil situación: competir hasta el final.

Luis García habla sobre la actitud que debe mostrar el grupo. «El equipo sabe que tiene que dejarse la piel por el escudo, la afición, la gente que está ahí día a día. Vamos a darlo todo hasta el final. No podemos permitirnos no competir porque no es nuestro sello de identidad», dijo.

El último encuentro, ante el Ribera Navarra, dejó un fantástico sabor de boca. Posiblemente fue uno de los partidos más serios en ataque y en defensa, aunque al final acabó en tablas. «Fue un gran partido. Hicimos un trabajo enorme. Nos faltó meter alguna cuando ellos pusieron portero-jugador. Aun así dimos la cara ante un buen equipo», recordó García.

El Barça Lassa es líder, empatado a puntos con ElPozo, y la victoria es obligada para el cuadro azulgrana. «Esperamos un rival muy duro, sabemos que es un muy complicado, tiene jugadores individualmente 'top'. Buscaremos hacer nuestro partido y con nuestras armas sacar algo positivo. Vamos a competir y a ver lo que pasa. Ojalá podamos dar la sorpresa», explicó García. No es una cita cualquiera para él, pues se formó en la cantera del Barça. «Es un partido especial para mí. Volver a casa, sabiendo que estará tu gente allí, es muy bonito. Esperemos que sea con una alegría».

Por último, Luis García valora su primer año en la élite y en el UMA. «He aprendido mucho, de la categoría, mis compañeros, los rivales... He cumplido un sueño de jugar en la élite. Hemos sido un equipo en todo momento, estamos muy unidos. No nos ha acompañado la suerte, pero nos hemos vaciado», destacó.