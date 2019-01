El BeSoccer UMA regresa a la competición ante el líder Juanra, que deja el cuadro malagueño. / BESOCCER UMA ANTEQUERA El cuadro malagueño, colista pero a un solo punto de salir de la zona de descenso, recibe en el FernandoArgüelles aElPozo Murcia ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 4 enero 2019, 00:20

Tras las vacaciones navideñas el BeSoccer UMA Antequera vuelve a la competición liguera, y lo hará en el pabellón Fernando Argüelles esta noche (20.45 horas), con un partido muy complicado ante uno de los equipos 'grandes' de la categoría y actual líder, ElPozo Murcia. La motivación es tremenda ante una cita así, como reconoció el técnico del conjunto universitario, Manuel Luiggi Carrasco 'Moli': «Es un partido que no necesitamos motivación. Tenemos poco que perder contra ElPozo Murcia. Vamos a dar todo, porque si no trabajamos y no sufrimos, nos pasarán por encima».

El partido de la primera vuelta se saldó con 6-3 para los murcianos. El UMA compitió casi todo el partido llegándose a poner 3-2. Sin embargo, varios errores en los instantes finales del encuentro decantaron el resultado a favor del rival, que terminó en goleada con el equipo de Moli volcado en el ataque. El BeSoccer UMA Antequera necesita sumar puntos de manera urgente. Actualmente ocupa la última posición, con siete puntos, pero a uno de salir de los puestos de descenso, cuya frontera la marca el Viña Albali Valdepeñas.

Por su parte, ElPozo Murcia está obligado a llevarse el triunfo de Antequera, ya que le siguen muy de cerca en la clasificación el Barcelona Lassa y el Movistar Inter. La segunda vuelta ya se inició antes de comenzar la Navidad, el 22 de diciembre, cuando el UMA visitó al Jaén Paraíso Interior. Aquel partido terminó con un 4-0 en contra. Pero aquello ya está olvidado y los jugadores están mentalizados en revertir la situación. «Tienen una predisposición tremenda, con muchas ganas e ilusión y las pilas cargadas para conseguir el objetivo», dijo Moli.

«Nuestro objetivo no puede ser otro que mantener la categoría –añadió el preparador–. Todavía quedan muchos puntos por delante, y esa es la mentalidad. Tenemos que evitar errores infantiles que nos han costado puntos».