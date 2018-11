El BeSoccer UMA, a redimirse en casa de su mal tono fuera Crispi, capitán del BeSoccer UMA Antequera. / Antonio J. Guerrero Necesitado ya de puntos para no caer a la zona de descenso, el cuadro antequerano recibe esta noche al Osasuna Magna, décimo en la clasificación ANTONIO J. GUERRERO Viernes, 2 noviembre 2018, 00:17

El Fernando Argüelles acogerá esta noche (20.45 horas) la octava jornada liguera en Primera División a partir de las 20,45 horas. El Besoccer UMA Antequera, decimocuarto y con 5 puntos, recibe al Osasuna Magna, décimo con 8 y un bagaje de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Ni la victoria frente al Gran Canaria en la Copa, con remontada incluida, ni las ganas de conseguir la primera victoria de la temporada fuera, fueron motivo suficiente para que el equipo universitario acabara llevándose el triunfo en su visita al Fútbol Emotion Zaragoza la jornada anterior. De nuevo, volvió a repetirse la mala imagen del equipo en los primeros minutos, la falta de concentración y la ausencia de peligro en campo contrario en momentos puntuales del encuentro. Luis García con su gol en el minuto 40, fue capaz de maquillar un resultado que evidencia la falta de puntería de un cuadro antequerano ya necesitado de puntos.

Al igual que frente a ElPozo o el Industrias Santa Coloma, en Zaragoza el equipo de Moli volvió a encajar tres goles en el primer cuarto de hora de partido. Una diferencia de goles casi insalvable que terminó por hundir a los universitarios con el 4-0 de Esteban en el minuto 33. Ni con Miguel Conde de portero-jugador fue capaz de remontar el encuentro el UMA.

La experiencia está ahí. El plantel es competitivo y se ha reforzado con grandes jugadores en este pasado mercado estival. Es cierto que la diferencia salarial y de plantilla con respecto a otros clubes es más que evidente pero, ¿qué le ocurre a este BeSoccer UMA Antequera lejos del Argüelles? La victoria se le sigue resistiendo en campo contrario pero en casa la situación es diametralmente opuesta. Con el apoyo de la afición los universitarios derrotaron al Cartagena y sacaron un valioso empate frente al Jaén Paraíso Interior y O Parrulo Ferrol para sumar cinco puntos que les mantiene un puesto por encima del descenso, que ahora mismo ocupan el Valdepeñas y el Naturpellet Segovia.

'Saltito' de calidad

«El primer año jugábamos bien pero no competíamos igual. El equipo ha dado un 'saltito' de calidad en el tema competitivo. Veo al equipo mucho más asentado, con muchas más tablas. Los refuerzos se han adaptado perfectamente, todo unido a los jugadores que ya estuvieron en Primera, al ser más experimentados hacen que el quipo esté compitiendo mucho mejor», apunta Crispi. El capitán de los universitarios afirmó que «en Primera no hay ningún partido fácil» y asumió que «el equipo debe mejorar y tiene que salir más concentrado porque no se nos puede ir el partido en los primeros minutos».

Respecto al Osasuna Magna, un histórico de la categoría que atesora una gran plantilla y cuerpo técnico, y que viene con la moral por las nubes después de sacar el segundo triunfo del curso (2-1) frente al Industrias Santa Coloma el viernes pasado, Crispi comentó: «Afrontamos el partido con ilusión y muchas ganas. En Primera no hay ningún partido fácil, incluso en casa. El Osasuna ya ha demostrado que es un rival peligroso y no pondrá las cosas fáciles en Antequera».