El BeSoccer UMA Antequera visita al África Ceutí en busca de su primer triunfo fuera

El BeSoccer UMA Antequera tiene esta tarde (18.00 horas, Pabellón Guillermo Molina Río) una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria fuera de casa, esta vez ante el Unión África Ceutí. Los pupilos de Moli tratarán de volver a la senda de la victoria tras los dos empates ante el filial de ElPozo y el Ciudad de Móstoles. .

«El equipo está trabajando bien, con la intención de conseguir la primera victoria fuera de casa. Es la segunda semana que todos los jugadores estamos disponibles y eso se nota en los entrenamientos», reconoció el jugador del cuadro malagueño Javi Amorós.

El rival de esta semana se antoja fácil sobre el papel, al ser un recién ascendido, pero no tanto para Amorós. «El África Ceutí se lo va a poner difícil a todos los equipos de la categoría. Tienen un muy buen entrenador y seguro que va a ser un partido disputado», explica. El rival de esta semana acumula cuatro puntos y va duodécimo, frente a los seis puntos del UMA, sexto.

El dorsal 14 de los universitarios reconoció que sobre la pista está sintiéndose «cómodo», pese a que por un pequeño problema se perdió más de la mitad de la pretemporada y las dos primeras jornadas. «Aunque me queda un poco para estar al cien por cien, los dos partidos que he jugado han sido buenos. Poco a poco iremos entendiéndonos mejor», dijo. El alicantino se muestra positivo con el comportamiento del Be Soccer UMA, pese a no haber ganado aún fuera: «Nos han tocado dos rivales muy fuertes a domicilio. No hemos conseguido los tres puntos en ninguno de los encuentros pero no se perdió».