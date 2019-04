BeSoccer UMA Antequera, 'hasta luego' a Primera El veterano Crispi disputará hoy su último partido como profesional. / Antonio J. Guerrero El equipo se despide en casa de la máxima categoría y ya planea su regreso a la mejor liga del mundo ANTONIO J. GUERRERO Sábado, 27 abril 2019, 00:00

El milagro no se obró, y el BeSoccer UMA Antequera consumó su descenso el pasado viernes 19 de abril a la Segunda División tras perder 5-3 en la cancha del Levante. Esta tarde, el equipo malagueño afronta a las 18.30 horas y en el pabellón Fernando Argüelles la última jornada liguera, ante el Peñíscola RehabMedic.

Será un partido para decir 'hasta luego' a la Primera División y para despedir al mítico Crispi, capitán del equipo hasta esta temporada y que se retira del fútbol-sala en activo. «Después de 20 años en la Liga Nacional de Fútbol-Sala (LNFS), que para mí era inimaginable... He disfrutado mucho, y estos últimos años en el UMA con dos ascensos ha sido algo soñado. Espero disfrutar del último partido, será un momento emotivo, espero que los aficionados vayan y nos podamos despedir como deseo. Han sido años inolvidables en el Argüelles», aseguraba a este periódico el jugador.

Sobre su futuro en el club, Crispi confesó: «Mi deseo es seguir vinculado al club y al cuerpo técnico, estar cerca de ellos, quiero prepararme y formarme para ser entrenador. Lo que me gusta y apasiona es la parcela técnica, ojalá pudiera dirigir al UMA Antequera en un futuro».

Objetivo sin cumplir

Sobre el estado del grupo, el capitán Crispi manifestó: «El equipo está desilusionado porque teníamos un objetivo que no hemos podido cumplir, queríamos mantenernos con nuestra idiosincrasia de confiar en jugadores jóvenes, es una lástima y una pena, me hubiera encantado retirarme con el equipo en Primera». Asimismo, sobre los errores que han llevado al equipo a este amargo final dijo: «No hemos competido bien, ya sea por falta de experiencia o no saber manejar ciertos partidos como el de Valdepeñas o equipos de nuestra liga. La falta de gol también nos ha hecho daño»

Por último sobre el rival de este sábado, Crispi advierte: «El Peñíscola ha hecho un temporadón, se ha quedado a las puertas del 'play-off', tiene buenos jugadores y un gran técnico. Buscaremos darle una alegría a la afición por todo ese apoyo que nos han dado durante el año». Pese a que el partido de hoy no tiene trascendencia en lo deportivo, los de Moli afrontan con optimismo la última cita y con el objetivo de cerrar el curso regalando a su afición una victoria en el Argüelles.