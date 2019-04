El BeSoccer UMA Antequera desciende a Segunda Estaba obligado a ganar en el campo del Levante, pero perdió tras una irregular primera parte OPTA Sábado, 20 abril 2019, 00:13

El BeSoccer UMA Antequera certificó en Valencia su descenso a Segunda División. El equipo malagueño, que tenía un ojo puesto en el partido entre el Barça y el Naturpellet Segovia, saltó al campo sabiendo que una derrota supondría caer a la categoría de 'plata'. El Barça ganó, y el equipo malagueño salió del descanso sabiendo que en ese momento dependía de su partido únicamente, teniendo que remontar un 3-1 en contra. Pero no pudo lograrlo y fue el equipo local quien se hizo con la victoria por 5-3.

La necesidad del Be Soccer UMA Antequera por conseguir la victoria era visible desde los primeros compases del encuentro. Los hombres a las órdenes de Tete (Moli no pudo estar en la cita) salieron con todo desde el principio, pero se encontraron con un Levante con las ideas claras, y bien plantado atrás, y por eso fueron los granotas quienes abrieron la lata. Pedro Toro lanzó un potente disparo que Conejo no pudo detener. El Levante comenzó muy fuerte, adelantándose muy pronto en el luminoso (en el primer minuto), e incluso pudo ampliar su renta a dos en varias ocasiones, por ejemplo con un centro de Cecilio que Maxi cabeceó al palo en el minuto 5. No obstante, fueron los universitarios quienes más llegadas tuvieron al inicio del partido, aunque sin mucho acierto.

Y cuando el equipo universitario lograba conectar disparos certeros el guardameta Raúl impedía que el gol visitante subiese al marcador. El capitán Conde era quien se encargaba de tirar del equipo, y quien iniciaba la mayor parte de las acciones de peligro del conjunto de Antequera, y en una de ellas fue él mismo quien la finalizó, empatando 1-1 tras un gran pase de Miguel Fernández. Sin embargo, la alegría les duró poco a los andaluces, ya que el Levante se volvió a adelantar en el marcador 3 minutos más tarde de la mano de Márquez. El tanto levantinista provocó que el técnico visitante pidiese tiempo muerto a 5' del final de la primera mitad para reorganizar a sus jugadores, un recurso que también utilizó el técnico local unos instantes después.

El equipo granota fue superior en el último tramo de la primera mitad, algo que se podía comprobar en las intervenciones que realizó Conejo a los diversos disparos de los jugadores locales. A pesar de ello, el tercer gol del Levante no llegó de una jugada, sino de un doble penalti, a raíz de una quinta falta muy protestada por el cuerpo técnico del BeSoccer UMA Antequera. Canabarro fue el encargado de ejecutar la pena, y no falló, fuerte disparo al lateral derecho de la portería de Conejo, que nada pudo hacer. Finalmente, el partido se marchó al descanso con el 3-1.

La segunda mitad también empezó con el dominio de los locales en el juego, gracias a jugadores como Cecilio que estaba firmando un partido sensacional. Además, los malagueños no estaban teniendo mucha suerte, ya que algunos de los jugadores del BeSoccer UMA Antequera sufrían caídas o choques con otros jugadores que obligaban a detener el encuentro. En una de ellas tuvo que marcharse lesionado Alvarito, pero afortunadamente volvió ingresar en el terreno de juego unas jugadas después. Pedro Toro volvía a hacer gala de su potencia y anotaba el cuarto gol del partido, el segundo en su cuenta particular, tras un recorte y un misil dirigido a la escuadra de la portería visitante.

El partido estaba empezando a ser de un solo color, azulgrana, y con ello las esperanzas de los universitarios estaban minando. Llegó el 5-1 de un saque de banda cercano a la portería, quien anotó esta vez fue el ala Javi Alonso. Fue este tanto el que forzó el portero-jugador de los visitantes cuanto quedaban menos de 10 minutos para que se llegase al final. Pero el gol que tanto buscaban no llegaba, ni siquiera de doble penalti, que en este caso falló Miguel Conde. O dicho de otra manera, atajó el arquero Raúl, sin duda uno de los mejores de la tarde noche.

Finalmente, los malagueños consiguieron recortar distancias de la misma forma en la que falló el capitán, pero esta vez fue Caballero el encargado en lanzar el doble penalti, y quien volvió a marcar unos instantes después, firmando un doblete en dos minutos. Sin embargo, estos goles no sirvieron de nada, principalmente porque llegaron demasiado tarde, y el BeSoccer UMA Antequera se convierte en el primer conjunto en descender a Segunda División esta temporada.