El BeSoccer UMA acaricia el triunfo Miguel Conde y Rafa Usín. :: antonio j. guerrero Cede un empate en los últimos segundos ante el Osasuna Magna en en un duelo que fue ganando desde el minuto 2 ANTONIO J. GUERRERO Sábado, 3 noviembre 2018, 00:13

El BeSoccer UMA Antequera mereció vencer ante el Osasuna Magna, pero en el fútbol-sala hasta el último instante puede pasar de todo. No fue suficiente el partidazo del capitán, Miguel Conde, que adelantó con dos goles a su equipo, ni el 3-1 provisional, que puso Fernando Torres. Los visitantes empataron en los últimos cuatro minutos, tras ir siempre a remolque. Al final un 3-3 injusto por lo que se vio en el encuentro.

Los locales empezaron el partido muy concentrados: había que ganar, ya que el Valdepeñas y el Segovia presionan por detrás, y el Osasuna es rival directo, sólo tres puntos por arriba. Así lo demostró Miguel Conde, que cuajó una sobresaliente primera parte, en la que consiguió los dos primeros tantos de los verdes y hasta tuvo su oportunidad final de dar la victoria. Miguel Fernández le dejó el balón en bandeja y sorprendió a Asier con el primer tanto antes del minuto dos. Siguió una fuerte presión de los de Moli que no dejaban salir con el esférico a los visitantes, lo que les llevó a dominar los primeros minutos.

No fue la mejor parte para el Osasuna que apenas inquietó a Cone, como siempre, magnífico bajo los palos. Y con la incertidumbre de saber si el gol tempranero sería positivo o no, Cala y Miguel Fernández avisaron con dos grandes ocasiones, hasta que en el minuto 13, cómo no Miguel Conde, robó el balón y lo colocó toda la escuadra. El 2-0 daba tranquilidad a los locales. Cuando todo parecía fácil, un rechace en el área local fue aprovechado por Bynho, que acortaba distancias en los últimos minutos, dejando muy abierto el segundo tiempo.

Muy distinta fue esta parte. Los locales confiaban en la victoria y los visitantes sabían que tenían que cambiar su juego para no perder. Entre tiras y aflojas, Víctor Arévalo puso la magia y dejó el esférico a Fernando Torres, que consiguió batir a Asier y colocar el 3-1 en el minuto 24. Fue cuando comenzó un nuevo partido, con mucha presión en la grada, los banquillos y la cancha.

El Osasuna Magna, volcado al ataque, pues no le quedaba otra, y el BeSoccer UMA Antequera esperaba su oportunidad. No pararon de subir y bajar de área a área hasta que en el minuto 36, Saldise redujo distancias con el 3-2. Empezaban los últimos cinco minutos y... esta vez la fortuna fue para los visitantes, ya que Rafa Usín puso el definitivo 3-3, aunque los dos 'migueles', Conde y Fernández, pudieron obrar el milagro en sendas oportunidades en los últimos segundos. Ahora el martes, de nuevo en casa, llega el Movistar Inter.