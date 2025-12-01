Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PREMIER PADEL
Pádel

Bea González, arrolladora: Se alza en Acapulco con su segundo título consecutivo

La malagueña y su compañera, Claudia Fernández, se impusieron de nuevo a las números uno Gemma Triay y Delfi Brea (6-2 y 6-4), logrando el quinto trofeo de la campaña de Premier Padel y el primer Major

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:18

Imparable, arrolladora, en su mejor momento. Así se encuentra Bea González, alias 'La Perla de El Palo', que esta madrugada hora española, volvió a causar ... estragos en la otra parte del mundo para hacerse, junto a su compañera Claudia Fernández, con su quinto título de la temporada y en segundo consecutivo (tras el P1 de Dubái). La malagueña y la madrileña, que conforman la pareja más joven de la élite (la número 3 del mundo), repitió la historia del último torneo y volvió a arrebatar el título a la dupla número uno del mundo: Gemma Triay y Delfi Brea (6-2, 6-4), haciéndose así con el trofeo de vencedoras del Premier Padel Major de Acapulco.

