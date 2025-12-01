Bea González, arrolladora: Se alza en Acapulco con su segundo título consecutivo

Imparable, arrolladora, en su mejor momento. Así se encuentra Bea González, alias 'La Perla de El Palo', que esta madrugada hora española, volvió a causar ... estragos en la otra parte del mundo para hacerse, junto a su compañera Claudia Fernández, con su quinto título de la temporada y en segundo consecutivo (tras el P1 de Dubái). La malagueña y la madrileña, que conforman la pareja más joven de la élite (la número 3 del mundo), repitió la historia del último torneo y volvió a arrebatar el título a la dupla número uno del mundo: Gemma Triay y Delfi Brea (6-2, 6-4), haciéndose así con el trofeo de vencedoras del Premier Padel Major de Acapulco.

Sin embargo, esta vez no hubo dudas ni titubeos, desde el inicio del primer set se vio que esta sólida versión de Bea y Claudia marchaba con paso firme hacia su primer Major del año, la categoría más alta de los torneos. Arropadas por un 3-0 inicial, las número 3 cogieron impulso en el comienzo del partido. Aunque la catalana y la argentina ofrecieron resistencia y lograron llevarse dos juegos, rápidamente, en poco más de media hora, González y Fernández, con una perfecta combinación de fuerza y astucia, se anotaron el primer set. Lo hizo además la malagueña, de forma magistral, con una dejada que cerró un último juego en blanco (6-2).

Ampliar PREMIER PADEL

En el segundo, las más jóvenes siguieron su misma línea e imprimieron un 2-0 inicial. Sin embargo, aquí apretaron las líderes, que llegaron a firmar tablas en el marcador hasta en tres ocasiones (2-2, 3-3 y 4-4). Pese a esta igualdad, lo cierto es que la pareja 3 seguía un paso por encima en cuanto a estrategia y juego, con menos errores no forzados y más 'winners' a su favor. Al fin, lograron el 'break' decisivo para anotarse dos juegos consecutivos y cerrar así, en poco más de una hora y media, con el 6-2 y 6-4, de nuevo, con otra dejada de Bea González.

Cabe reseñar que es la séptima vez (de nueve partidos disputados) en la que la malagueña y la madrileña vencen esta temporada a sus excompañeras de juego. Además, no es baladí este trofeo, porque se trata del primer Major de Premier Padel que levanta 'La Perla'.

Al cierre del encuentro, la malagueña, con los ojos brillosos y una sonrisa de oreja a oreja, valoró: “Este torneo lo siento un poco diferente, porque tenía muchas ganas de tener este título que se em estaba atravesando un poquito. Estoy muy feliz e haberlo conseguido aquí, con el equipo en México, que es un sitio espectacular, donde todo el mundo está alegre y feliz. Es una alegría”. Cuestionada sobre cuál fue la clave para este triunfo, añadió: “Nada distinto a lo que solemos hacer siempre, que es jugar a nuestro juego, ir poco a poco viendo cómo va el partido y después solucionando lo que se nos ponga por delante. Se nos da bien y ojalá siga así, así que feliz”.

Y por último, consciente de que sólo quedan por delante las Finals de Barcelona, el torneo que cerrará el año y para el que sólo se clasifican los 16 mejores del 'raking', Bea avanzó: “Tenemos el objetivo de ganar, porque es un torneo muy bonito, es el premio al trabajo de todo el año y ojalá podamos quedarnos con la sensación de jugar lo mejor posible, ser competitivas y acabar el año lo mejor posible”.

Toda una declaración de intenciones de la malagueña, que en partidos como éste deja claro la madurez que ha ganado en estos años, así como la perfección que ha logrado al pulir determinados golpes para crear un repertorio tan amplio. Aunque esta temporada, de la que ya sólo restan las Finals de Barcelona, les es imposible alcanzar el número uno, esta versión de Bea González, de mantenerse el curso que viene, se postula claramente al liderato mundial.