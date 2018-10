El Bádminton Benalmádena encara un derbi igualado ante el Rinconada SUR Sábado, 20 octubre 2018, 00:02

málaga. El Bádminton Benalmádena recibe esta tarde (desde las 17.00 horas), en el Polideportivo de Arroyo de la Miel, al Rinconada sevillano en una nueva edición del tradicional derbi andaluz, encuentro que ya en la cuarta jornada del Top 8 de la Liga4Sports puede marcar en cierta manera el devenir en esta competición de ambos conjuntos, igualados ahora en la tabla con una victoria y dos derrotas.

El conjunto malagueño, que viene de ceder en Oviedo recupera para esta jornada a Manuel Vázquez, si bien no contará con la plantilla al completo por motivos físicos y de trabajo. «Es un partido importante para continuar con opciones. Esperábamos estar mejor clasificados. Es curioso que este año con una plantilla tan amplia los descartes no los haga yo como técnico, sino que me veo condicionado por diversos motivos cada jornada. Aun así, vamos a presentar un equipo capacitado sobradamente, y el factor cancho nos suele ser favorable», valoró el técnico local, Eduardo Herrero.

Por su parte, la novedad, Vázquez, comentó: «Vengo de jugar muy bien en el Dutch Open, ya me encuentro instalado y acoplado en Bergen (Noruega) ,donde resido este año, y espero que mi presencia sirva para sumar al equipo». El Rinconada mantiene el bloque que tantas alegrías le ha dado esta última década, a con la continuidad de la olímpica británica Heather Olver y el fichaje del talento británico Peter Mills, a los que se le sumar Laura Molina, Javier Sánchez, Juan Manuel Fernández y Nerea Díaz.