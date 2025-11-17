Azahara Muñoz pierde su tarjeta y Julia López brilla en su primer año como profesional

Se acabó la temporada regular en el LPGA, el máximo circuito mundial del golf femenino, y con ello, toca a su fin la campaña 2025 ... para las dos mejores golfistas malagueñas del momento: Azahara Muñoz y Julia López. Sin embargo, dados los últimos resultados, una de ellas aún deberá cumplir con un objetivo más, que será crucial para su futuro. Hablamos de la laureada sampedreña Azahara Muñoz, que al no pasar el corte en el The Anniks driven by Gainbridge at Pelican perdió sus opciones de mantener su tarjeta en el ciruito.

Con 3 sobre par al término de la segunda jornada, la malagueña se quedó fuera del corte y concluye su temporada en el puesto 105 del Race to CME Globe, o lo que es lo mismo, la Orden de Mérito anual del LPGA. Mejora eso sí su posición con respecto al pasado curso, en el que fue 111º, aunque no fue suficiente para cumplir su cometido dado que sólo las 80 primeras de la clasificación mantienen todos sus derechos y hasta el puesto 100º, mantienen la tarjeta, aunque no gozan de acceso a todos los torneos.

Así las cosas, la malagueña se verá obligada, al igual que sucedió en 2024, a pelear por recuperar su tarjeta en 'La Escuela', como se conoce en el mundo del golf a las Q-Series, el torneo clasificatorio que da acceso tanto a nuevas como veteranas golfistas a la siguiente temporada del LPGA. La final de este evento se disputará del 4 al 8 de diciembre, en el Magnolia Grove Golf Course in Mobile, de Alabama, sólo una semana después de que Azahara viaje a Málaga para disputar el Andalucía Costa del Sol Open de España en el Real Club Guadalhorce (del 27 al 30 de este mes).

Mejores noticias recibió Julia López. La talentosa joven de Benahavís, que debutó este año en el profesionalismo. Impulsada por 15 cortes pasados, un 'top-10' y dos 'top-25', Julia López logró cerrar la temporada de su debut en el LPGA con un brillante puesto 68 en la 'Race' y siendo además la mejor española en The Annika (29ª), incluso por delante de la laureada Carlota Ciganda. Eso sí, se quedó a las puertas de el que hubiera sido el broche de oro a su magnífico curso. López peleó hasta el final por colarse en la gran final del circuito, el CME Group Tour Championship, restringido sólo para las 60 mejores de la clasificación anual, sin embargo, se quedó con la miel en los labios, lo que no empaña el que ha sido un año para enmarcar.