Ghadfa, De Valdés y Alberto González. SUR

Ayoub Ghadfa, María de Valdés y Alberto González percibirán la beca más alta de la Junta

El organismo supraprovincial otorga ayudas económicas a 23 clubes, deportistas y entrenadores de la provincia de Málaga

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:24

La Fundación Andalucía Olímpica, entidad dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, apoyará a 179 deportistas, 24 entrenadores y 40 clubes andaluces a través ... del Plan Andalucía Olímpica 2025, cuya resolución ha sido publicada hoy con una relación final de 243 premios y una dotación global de 510.205,55 euros, que supone un incremento presupuestario del 54% con respecto a la edición precedente. Estos premios están destinados a apoyar a los deportistas andaluces más destacados en modalidades olímpicas y paralímpicas tanto en su preparación de los inminentes Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y los futuros de 2030, como, a medio plazo, de los Juegos de Los Ángeles 2028.

