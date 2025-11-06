Ayoub Ghadfa, María de Valdés y Alberto González percibirán la beca más alta de la Junta

La Fundación Andalucía Olímpica, entidad dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, apoyará a 179 deportistas, 24 entrenadores y 40 clubes andaluces a través ... del Plan Andalucía Olímpica 2025, cuya resolución ha sido publicada hoy con una relación final de 243 premios y una dotación global de 510.205,55 euros, que supone un incremento presupuestario del 54% con respecto a la edición precedente. Estos premios están destinados a apoyar a los deportistas andaluces más destacados en modalidades olímpicas y paralímpicas tanto en su preparación de los inminentes Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y los futuros de 2030, como, a medio plazo, de los Juegos de Los Ángeles 2028.

37 de esos 179 deportistas recibirán la máxima beca, llamada Premio PAO 'Consejería de Cultura y Deporte', dotado con 4.870 euros en virtud de su participación en los Juegos Olímpicos de París, en verano de 2024. Estos son el boxeador Ayoub Ghadfa, la nadadora de aguas abiertas María de Valdés y el triatleta Alberto González, que se unen a Carmen Avilés, Ignacio Fontes, Laura García-Caro, María Pérez, Maribel Pérez y Carolina Robles, de atletismo; Carolina Marín, de bádminton; Jennifer Gutiérrez, de balonmano; Rafael Lozano, de boxeo; Alfonso Cabello, Pablo Jaramillo y David Valero, de ciclismo; Sara Roldán, de deportes para ciegos; Anastasiya Dmytriv, Lourdes Ortega y David Sánchez, de deportes para personas con discapacidad física; Ana Pérez, de gimnasia; Esteban Benítez, Claudio Castilla, Carlos Díaz y Juan Antonio Jiménez, de hípica; Miguel de Toro, Marina García y Alisa Ozhogina, de natación; Natalia Muñoz, de patinaje; Jaime Canalejo, Daniel Díaz, Javier García y Leonor García, de remo; José Manuel Ruiz, de tenis de mesa; Fátima Gálvez, de tiro olímpico; Diego Lardón, de triatlón; Pilar Lamadrid, de vela, y Adrián Gavira, de voleibol.

Asimismo, Málaga que cuenta con 23 becados, es la cuarta provincia andaluza más 'exitosa' en ese sentido, tras Sevilla (97), Cádiz (34) y Granada (33). Córdoba (19), Huelva (18), Almería (12) y Jaén (7) van por detrás. Completan la lista de malagueños becados los atletas Nneka Naomey Ezenwa Campoy, Alejandro Núñez; la badmintonista Rocío Martín; los deportistas con discapacidad física Javier Labrador y Jaime Montero; los golfistas Oliver de Wint y Julia López; los jinetes Martín Aragón, Alejandro Sánchez del Barco y Gema Martín; el nadador Saúl Granados; la remera Teresa Díaz; el regatista Antonio Medina; la jugadora de voleibol Sofía González; y el Club Natación Mijas, el Club Mediterráneo y el Club Voleibol Unideba.