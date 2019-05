El Atlético Torcal, a dos jornadas de coronarse campeón de Liga

el Atlético Torcal, con sólo un punto de ventaja sobre el Jimbee Roldán de Murcia y depende de sí mismo para el todo o nada. De no permitirse ni un error entre este fin de semana y el siguiente, el cuadro malagueño se haría con ely obtendría así el pase para el

Sólo el primer clasificado de cada uno de los cuatro grupos de Segunda y los dos mejores segundos accederán a esta fase de ascenso. En el caso del grupo 3 (que abarca equipos de Andalucía, Murcia, Extremadura e incluso Melilla), dada la gran competitividad, el segundo mejor clasificado no acudiría al 'play-off' porque contaría con más derrotas en su haber que en otros grupos. Sin embargo, el del Torcal es un caso particular. Y es que su máximo rival en la tabla en estos momentos, el Jimbee Roldán es filial de su homónimo, que milita en Primera División y que se coronó incluso campeón de Europa de clubes el mes pasado. Por tanto, como filial no podría acceder a la fase de ascenso, lo que daría la plaza al conjunto malagueño en caso de que este concluyera segundo y el cuadro murciano primero.

Aunque esta también es una buena opción, desde el club costasoleño aseguran que, después de una segunda vuelta casi impecable –con sólo una derrota y un empate–, el equipo está preparado para luchar por el título. Un mérito al que optan siendo además el equipo más joven del grupo en cuanto a la media de edad de sus jugadoras; hasta seis de ellas tienen 15 años. Además, son el segundo equipo del grupo con más goles a favor (113) y el que menos tantos ha encajado (sólo 45).

Los rivales

Cara a esta recta final, ya con el objetivo entre ceja y ceja, al Torcal le quedará superar a dos últimos rivales, a priori accesibles. El primero de ellos es el Sporting Garrovilla de Badajoz, al que el Torcal recibirá mañana a las 18.00 horas en su último partido del año en casa, en el pabellón Forus Trinidad de la capital. En el duelo de ida, el conjunto malagueño cerró el partido con un insólito 0-13 a su favor en el marcador, y actualmente el cuadro extremeño se encuentra en la lucha por la salvación, antepenúltimo y empatado a puntos con su perseguidor. El segundo rival, con el que conluirá la Liga regular, será el Cádiz, el sábado 18 fuera de casa. Al cuadro gaditano también se le ganó (4-1) en la primera vuelta y actualmente se sitúa en octavo lugar, casi en el ecuador de la tabla, por lo que tiene la permanencia ya asegurada. Para alcanzar la meta del Torcal, en estas dos últimas jornadas, a pesar de que depende únicamente de sí mismo, de darse un tropiezo habría que estar pendiente del resultado del Futsal Alcantarilla, de Murcia. Es tercero en la tabla, a sólo dos puntos del conjunto malagueño, al que tiene el 'average' ganado.

De confirmarse la mejor de las noticias al final de la próxima semana, el cuadro dirigido por Daniel Cortés ya comenzaría a menalizarse cara al 'play-off'. En este formato con seis contendientes, se realizan por sorteo tres cruces a doble partido. Sencillamente, el vencedor de cada cruce ascenderá a Primera División, en la que, de subir, el Atlético Torcal sería el único representante de Andalucía.

El Huelin, en descenso

En contraposición al año del Atlético Torcal, el segundo equipo malagueño en competición en la categoría, el Atlético Huelin Luz de Frigiliana, con los mismos 12 puntos que el Sporting Garrovilla, apurará sus opciones para no ser uno de los dos descendidos. Sus dos últimos rivales serán complicados. Mañana sábado, a las 18.00, horas se medirá al Deportivo Córdoba a domicilio (cuarto en la clasificación), y en su última jornada, recibirá en casa al Futsal Alcantarilla, que previsiblemente se mantendrá en la lucha por el título del grupo.