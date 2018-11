El UMA Antequera, a seguir invicto en casa ante todo un Movistar Inter Víctor Arévalo y Miguel Fernández celebran un gol. :: a. j. g. El cuadro malagueño ya sorprendió a su rival de esta noche en el precedente de 2016, en un panorama no muy distinto al actual ANTONIO J. GUERRERO ANTEQUERA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:07

El BeSoccer UMA Antequera, invicto como local, recibe esta noche (20.45 horas) en el Fernando Argüelles al coloso Movistar Inter, uno de los históricos del fútbol-sala español, que hace dos temporadas ya sufrió una derrota a costa del equipo universitario durante su primer año en Primera.

Ahora mismo el panorama no es tan distinto al de 2016. El equipo de Moli sigue luchando jornada a jornada por sumar todos los puntos visibles para tener un poco más de cara su objetivo principal, que no es otro que no descender. La única diferencia es que el Movistar Inter de los Ricardinho, Bebe o Elissandro no está pasando por su mejor momento en este inicio de campeonato, después de haber sumado dos derrotas, cuatro victorias y dos empates en ocho jornadas que lo alejan hasta en siete puntos del liderato, que ostenta en solitario el Palma Futsal.

Este partido, a priori, no forma parte de la Liga que juega el conjunto de Moli. Un equipo está luchando por la permanencia y el otro por el título. La diferencia de plantilla y por ende, también de presupuesto, es abismal, pero si de algo puede presumir el Besoccer UMA Antequera es de plantar cara a los 'grandes', como ya lo demostró en la primera jornada frente al Jaén Paraíso Interior.

El equipo de 'Moli' se compone de guerreros que en su plenitud luchan a diario por ofrecer su mejor versión para sacar adelante un proyecto que aúna vida universitaria con deporte de alta competición. Los pupilos de Moli sufrieron las embestidas de El Pozo, Palma Futsal y Futbol Emotion Zaragoza en los primeros compases del encuentro, encajando una ristra de goles, que fue imposible de recortar en el segundo tiempo.

Una dinámica, quizás por falta de intensidad o cuestión de concentración, que ha motivado a que al cuadro antequerano todavía se le siga resistiendo la victoria lejos del Fernando Argüelles. Todo lo contrario que ocurre en suelo antequerano, dónde los de Moli continúan invictos tras sumar tres empates (Jáen, O Parrulo y Osasuna) y una victoria frente al Cartagena. Los universitarios, decimocuartos en la tabla y sólo dos puntos por encima del descenso, buscarán un triunfo para coger un poco de aire en la tabla antes de visitar al colista, el Valdepeñas, uno de los rivales directos.