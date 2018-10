Fútbol-sala El UMA Antequera afronta reforzado dos partidos seguidos a domicilio Juanra, del Antequera, en un partido. / SUR Con cinco puntos sumados, visita el viernes al Industrias Santa Coloma y luego jugará en la pista del Fútbol Emotión de Zaragoza SUR Miércoles, 17 octubre 2018, 00:20

El único objetivo del BeSoccer UMA Antequera esta temporada en la permanencia en la Primera División del fútbol-sala nacional. Es una meta complicada, pero que está más cerca después de haber sumado cinco puntos de 15 posibles tras un comienzo de temporada con un calendario complicado ante rivales de mayor potencial. Podrían haber sido más, pero el pasado fin de semana empató en casa ante el O Parrulo Ferrol (2-2). En cualquier caso, volvió a puntuar y esto le hace encarar con segueridad los dos próximos partidos que afronta a domicilio frente a rivales ante los que puede mantener esta tendencia al alza.

Uno de los jugadores que tuvo una influencia directa en el empate ante el cuadro gallego fue el cordobés Juanra, que ha vuelto a entrar en los planes del técnico del equipo, Manuel Luiggi, depués de caerse de las convocatorios en algunos encuentros.

Juanra, que cumple su tercera temporada en el club, comenzó la jugada del 1-0 logrado por Víctor Arévalo dentro de un choque lleno de equilibrio. «Todo lo que no sea perder en esta categoría, es un motivo de alegría. Seguimos sumando que no es poco. Fue un empate en el que pudimos sacar tres puntos por las situaciones que tuvimos en el partido y también pudimos perder el punto y no conseguir ninguno, ya que el rival que teníamos enfrente era un gran equipo». Además destaca que ya acumulan cinco puntos de los quince posibles, un balance mejor de lo previsto. «Para empezar nuestra andadura en Primera División es un porcentaje de puntos favorable. Hemos tenido un calendario duro. Hemos recibido a grandes rivales como Jaén, hemos ido a casa de ElPozo y otros equipos más o menos igual que nosotros, no pueden tener cinco puntos. Creo que está bastante bien y es un motivo suficiente para confiar en que podemos seguir sacando puntos».

Un calendario comprometido en sus primeras fechas le ofrece al cuadro antequerano una complicación más en las dos próximas jornadas con sendos desplazamientos consecutivos. Primero un desplazamiento a tierras catalanas y posteriormente a la cancha de uno de los clubes destacados en la pasada edición, el Fútbol Emotion Zaragoza. «Ahora jugamos contra dos equipos fuera de casa. Los conjuntos en esta categoría, independientemente del nombre, siempre son rivales fuertes. Vamos a Industrias Santa Coloma y a Zaragoza, y va a ser muy difícil, pero estamos en condiciones de puntuar en alguno de los campos o, por qué no, en los dos. Hemos competido bien contra rivales duros y estos dos que vienen no son ni más ni menos que los que ya hemos visto», explica.

Industrias Santa Coloma aparece en el horizonte liguero del BeSoccer Antequera el viernes 19 de octubre, a las 20.45 horas, en el Pavelló Poliesportiu Nou de la localidad colmenense. Un emparejamiento de la sexta jornada que supone una oportunidad para lograr el primer triunfo a domicilio de esta campaña. «Este tiene que ser nuestro reto esta semana y en todo lo que queda de temporada. Intentar sacar los máximos puntos posibles fuera, porque en el Argüelles somos capaces de competirle a casi cualquier equipo», asegura Juanra.