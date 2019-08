Ángela Lobato: «Intentaremos revalidar nuestro quinto puesto europeo» Lobato, de frente y Fernández, de espaldas, en una competición de este año. / RFEVB La internacional de voley-playa malagueña asegura que la cita continental será un punto de inflexión para mejorar en la segunda parte de la temporada MARINA RIVAS Martes, 6 agosto 2019, 23:45

Todavía les quedan varios meses para terminar la actual temporada de voley-playa, aunque en un año preolímpico el hablar de descansos se convierte en algo utópico. La mejor baza malagueña en este deporte cara a los Juegos de Tokio 2020 es la misma que lleva años sin bajar de la élite nacional. Se trata de la nerjeña Ángela Lobato, de 27 años y que forma pareja de batallas con la catalana Amaranta Fernández. Aunque antes de pensar en la clasificación olímpica, a la costasoleña le toca centrarse en el Europeo absoluto, que arrancó este martes en Moscú y en el que esperan hacer un buen papel.

Mejorar sensaciones o, al menos, repetir las de la anterior edición. «El año pasado quedamos quintas de Europa, que ha sido nuestra mejor posición hasta ahora y, aunque sea muy difícil, vamos a intentar revalidarla», asegura la malagueña, desde Rusia. La suerte no les ha puesto de su lado rivales precisamente sencillos. Dentro de su cuadro, además de una pareja rusa (que juega en casa) y otra ucraniana, rompieron el hielo ayer ante la dupla española más destacada del 'ranking' y con más recorrido internacional, la conformada por Elsa Baquerizo y Lili Fernández. «Es un grupo complicado, pero confío en que podemos dar la sorpresa», asegura Lobato, que cuenta que las tres mejores parejas de cada grupo (son de cuatro) pasan de ronda.

En el primer partido, este martes ante las españolas Lobato y Fernández cayeron por 2-1. La malagueña y la catalana comenzaron plantando cara al llevarse el primer set (19-21), pero las rivales se hicieron con el segundo (21-14) y consumaron la remontada en el tercero (15-11). Sin embargo, tendrán dos oportunidades más. La primera será este miércoles ante las rusas Makroguzova y Kholomina y este jueves concluirán la fase de grupos ante las ucranianas Lunina y Samoday.

Actualmente, la malagueña y su compañera se sitúan en el número 37 del 'ranking' mundial, manteniéndose como la segunda mejor pareja española (Lili y Elsa son la 20ª). Todavía muy por detrás (59ª) se sitúa una pareja que promete dar mucha guerra en los próximos años aunque necesita todavía rodaje por su juventud; es la conformada por Belén Carro y Paula Soria. Pese a que no es una posición que invite a soñar, Lobato sigue manteniendo vivas las opciones olímpicas. Eso sí, tendrán que mejorar en lo que resta de campaña. «Este año con la clasificación olímpica, todos los equipos están muy bien de forma, muy preparados y te encuentras equipos de nivel de cuadro principal partiendo desde previas», valora sobre el cambio de ritmo de los rivales en estos meses.

Mejora necesaria

A pesar de que ambas viven pegadas a una maleta y prácticamente sin pasar por casa viajando de torneo en torneo, la nerjeña asegura que todavía no han demostrado su mejor cara en esta temporada. «Desde que empezamos la temporada, tuvimos dos competiciones en las que entramos desde el cuadro central pero luego no hemos tenido muy buena racha porque partíamos desde previa y todos los cruces han sido muy complicados. Poco a poco nos hemos ido encontrando mejor jugando, pero no hemos terminado de pasar a cuadro en los últimos torneos, y eso ha influido en nuestro ritmo de competición», se sincera. Con un mínimo de tres partidos en tres días consecutivos en Moscú, ahora asegura que esta cita les ayudará a dar un salto en su rendimiento. «A partir del Europeo creo que podemos intentar remediar la temporada e intentar hacer buenas posiciones con los torneos que nos quedan», afirma.

Ni la costasoleña ni su compañera pierden la motivación y buscan crecerse ante las adversidades, sabiendo que el tiempo corre demasiado rápido. En lo que respecta al 'ranking' para Tokio 2020, su disposición todavía es muy incierta. Sigue un sistema de puntuación diferente a la clasificación internacional y permanecerá cambiante hasta el 15 de junio de 2020. Cerrado en esta fecha, las 15 parejas mejor posicionadas tendrá una plaza directa; después habrá otras ocho (total de 23 equipos) a distribuir entre varios campeonatos internacionales. El que podría dar acceso a Lobato y Fernández será la Continental Cup, a nivel europeo. «Es muy difícil, pero intentaremos ir a por todas», comenta la malagueña.