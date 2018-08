Campeonatos de Europa Ana Peleteiro, bronce en triple salto Ana Peleteiro, durante uno de sus saltos en la final. / EFE La española firmó 14,44 metros y se quedó a un centímetro de la plata ALBERTO POZAS Berlín Viernes, 10 agosto 2018, 23:29

Pocos minutos antes de que Orlando Ortega cruzase la meta en tercer lugar, Ana Peleteiro se hacía con otro bronce en la prueba de triple salto, realizando un último intento de 14.44 metros que suponen la segunda mejor marca oficial de su vida. La doble medallista mundial bajo techo y europea al aire libre, todavía de 22 años de edad, plantaba cara a la griega Papahrístou (14.60) y la alemana Gierisch (14.45) en uno de los concursos de más nivel de los últimos años. Peleteiro arrancó fuerte con 14.42 metros y sumó otro salto más por encima de 14.30 antes de añadirle los dos centímetros definitivos a su primer intento en el sexto.

La gallega llegaba a zona mixta sin mostrar los mismos signos de euforia que Ortega, inconformista. «Hoy en día un bronce me sabe a poco, pero me gusta que no me venga todo fácil para continuar con esa ambición», explicaba. «Salgo un poco tristona, pero pienso en todo el trabajo que hay detrás y que hace dos años estaba en mi casa llorando y viendo cómo las demás luchaban por las medallas». Peleteiro suma este bronce europeo al bronce mundial que consiguió este invierno en la pista cubierta de Birmingham.

Finalistas en mediofondo

La alegría de la grada española por las dos medallas de bronce llegaba apenas unos minutos después de un jarro de agua fría: el palentino Óscar Husillos llegaba sexto en la final de 400 metros lisos, corriendo por la calle ocho. «No tener referencia pasa factura, pero he luchado hasta el final», apuntaba. «Me voy con un pequeño mal sabor de boca porque sé que podría haberlo hecho mucho mejor», añadió.

El viernes también dejó buenas noticias en el mediofondo, con la clasificación de Álvaro de Arriba, Marta Pérez, Esther Guerrero e Irene Sánchez-Escribano para sus respectivas finales de 800 metros (el salmantino), 1.500 (Pérez y Guerrero) y 3.000 obstáculos, pero con el mal resultado de Saúl Ordóñez, eliminado en la primera semifinal. Acabó cuarto y se quedó fuera por tiempos. «He tenido choques, pero no es excusa, al final he petado como un campeón», reconocía Ordóñez, plusmarquista nacional. De Arriba, el vigente campeón de España, sí que entró en la final por tiempos. «He corrido atrás con muchos nervios, pero en mi cabeza está el oro, es lo que voy a luchar», aseguró. Su 'semi' la controló en todo momento el gran favorito, el polaco Adam Kszczot.

El triple salto también presenciaba un resultado histórico para la delegación española: por primera vez en un europeo, España tendrá dos finalistas en categoría masculina con los valencianos Pablo Torrijos y Marcos Ruiz. Por su parte, el relevo 4x400 disputará este sábado la final tras clasificarse 'in extremis' después de una remontada de Samuel García en la última posta.