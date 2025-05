Álex Serrano, a por el número uno nacional

La vida de Alexander Serrano ha estado siempre ligada al deporte, aunque puede que ahora más que nunca. La vida de este cordobés de 34 ... años, que lleva afincado en Málaga desde hace una década, cambió definitivamente cuando jugaba profesionalmente al voleibol en Toronto (Canadá). Una grave lesión le obligó a volver a España y las circunstancias de la vida le llevaron a seguir compitiendo con una red de por medio, aunque ahora con una pala. En el tenis de mesa y en el tenis-playa primero; hasta que descubrió el pickleball. Hoy por hoy es el tercer jugador nacional de la disciplina y en el horizonte se visualiza como el mejor. Como el número uno. Por ahora tiene por delante a un jugador de Cataluña y a otro de Elche,ambos procedentes del tenis. Este último tiene más de 40 años, lo que supuso un aprendizaje para él: «Te puede ganar cualquiera, por eso hay que estar al pie del cañón».

«Un compañero me dijo que probara... y me enganché», rememora. Comenzó jugando en Ciudad Jardín, en Málaga, ciudad a la que llegó gracias al que fue su trabajo hasta hace dos años: ingeniero informático. «Me dedicaba a hacer aplicaciones para móviles y me contrataron. Tenía 25 años y me quedé para hacer mi vida en Málaga», explica sobre su aterrizaje definitivo en la Costa del Sol.

Lleva tres años dedicado a esta disciplina, aunque, jugando en serio de verdad, los dos últimos. Su gran logro, explica, fue un tercer puesto a escala europea en dobles junto a su compañero Antonio Casquero, en sus inicios. De los más recientes destaca los dos campeonatos que ha ganado en Roma, ahora en individuales. «El dobles está bien, pero creo que es en el individual donde puedo dar más», explica. El torneo que ganó en la capital italiana es de categoría 5.0, el más grande del país, al que puede acudir todo el que quiera. Se inscribieron jugadores de todas partes del mundo, campeones de muchas naciones del globo, y en semifinales venció al campeón de África para obtener el billete al partido decisivo.

En un horizonte cercano divisa una de la cita deportiva más importante de su trayectoria: viajará a Dubái la semana que viene para medirse a los mejores. Campeones de Europa y de Asia. «Habrá una mezcla de países interesante. Ganar allí sería mi logro más importante». A escala deportiva y también económica, con una bolsa superior a 50.000 dólares. «Han metido mucho dinero para que se celebre y vayan mejores jugadores», agrega.

Explica, en el apartado financiero, como organiza su vida en torno al pickleball: «Tenía mis ahorros de trabajar como ingeniero y los fui invirtiendo en formación. A día de hoy, mi rentabilidad son las clases. La gente me contrata. Eso sí, quiero ir subiendo para centrarme en ser jugador. Necesito ayuda de espónsores para continuar mi camino». Su club, Pickleball Europe, cuyo cuartel general está en el Colegio Los Olivos, también le echa una mano en ese sentido.

Es de la opinión de que, para triunfar en un deporte, ha de dedicarse plenamente a ello. Por eso ha escogido ahora este camino. Su rutina se centra en eso desde hace dos meses. «Tres días en semana entreno el físico y de lunes a viernes, dos entrenamientos fuertes de técnica y bola. Los domingos descanso y los sábados juego los torneos». Así explica su rutina.

Crecimiento

El pickleball es el deporte que más ha crecido en el mundo en los últimos cinco años. Para Serrano, que ha vivido desde dentro la mayor parte de este proceso, resulta sorprendente ver en qué punto está hoy. «Hace cinco años nadie lo conocía, y hoy en día lo hay. En España no ha pegado el 'boom' todavía, pero lo pegará», asegura. El país tendrá a partir de este año su primer circuito oficial, el Pickle Pro Tour, que fue presentado al pueblo a primeros de abril en la Fábrica de Cervezas Victoria.

Roberto Dueñas, uno de los directivos de Pickleball Europe, valora lo que esto supondrá para la disciplina a escala nacional: «Crear una prueba nacional de ese calibre va a ayudar mucho para la difusión, en la notoriedad y que cada vez haya más practicantes». Adelanta, además, que la primera prueba del circuito será este mes de junio en Málaga, una de las capitales del pickleball 'outdoor' (al aire libre) porque aquí hay algo que otros lugares no pueden comprar: el sol.

Sonriente, fue preguntado por lo que le suscita la opinión de aquellos que hablan del pickleball como un deporte menor o que lo equiparan con jugar a las paletas en la playa. «Hombre, jugar a las paletas en la playa a mí me ha gustado siempre», contestó. «Esto va a ser como cuando empezó el pádel. Al final es variedad de deportes de raqueta. Les diría que lo prueben. Cuando un juego tiene continuidad y reflejos, es cuando te engancha» , añade. «Quiero ser el número uno lo antes posible. Estoy apostando por esto porque sé que va a pegar un bombazo muy grande».