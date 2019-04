Álex Ruiz, el jugador de pádel malagueño que lidera una campaña sobre la diabetes El profesional relata su experiencia para demostrar que ser diabético no es incompatible con el deporte de élite Lunes, 1 abril 2019, 21:34

Álex Ruiz tiene 24 años y ya lleva varias temporadas representando al pádel malagueño en la élite mundial de este deporte. Como muchos deportistas del mundo de la raqueta, este alhaurino empezó a jugar al tenis en su club de siempre, La Capellanía, para después ir acercándose al pádel (conoce aquí sus orígenes). Actualmente ocupa el puesto 27 del World Padel Tour y le quedan muchos años en activo.

Pero este malagueño ha dado un paso adelante en los últimos días para contar un aspecto de su vida personal que no se conocía: es diabético. Una enfermedad crónica y cada vez más comun y que le ha marcado desde que era niño. Ruiz ha contado por primera vez su experiencia con la diabetes tipo 1 y ha iniciado una campaña de comunicación para demostrar que se puede ser deportista de élite siendo diabético y para animar a los niños que tengan esa misma dolencia a que pueden llevar una vida totalmente normal y hacer deporte sin límites, más allá de los que marcan una buena alimentación y el control necesario.

«Me diagnosticaron diabetes tipo I con 10 años. La diabetes me cambió la vida, a mí y a mi familia, ya que desde muy pequeño tuve que cuidar mucho mis rutinas, mi alimentación, mi ejercicio… pero eso no me hizo dejar el deporte«, relata Ruiz en la campaña #Soydiabetico

«Sé que muchos de los padres que tienen hijos diabéticos, tienen miedo a que sus pequeños practiquen deporte o cualquier actividad física que pueda descontrolar sus niveles de azúcar. Y por eso quiero contar mi experiencia, porque quiero apoyar a otras personas que se encuentran en la misma situación que yo hace algunos años, para que no dejen de perseguir sus sueños y sean conscientes de que con algo de sacrificio podemos llevar una vida normal«, relata el deportista del Adidas Padel Team.

«Para mí, ser diabético no ha sido un problema, de hecho, noto que me ha ayudado a llevar hábitos saludables desde muy pequeño y a madurar antes. Creo que a pesar de todo tengo suerte y quiero agradecérselo a mi familia a mis amigos, entrenadores, equipos técnicos, patrocinadores… porque sé que estoy donde estoy gracias a todos ellos»