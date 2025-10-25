Álex Ruiz impulsa a la selección española en la conquista del Europeo de pádel
El combinado nacional revalidó su título, tanto en categoría masculina como femenina, con protagonismo del zurdo alhaurino
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:50
Álex Ruiz volvió a sonreír este fin de semana. Pese a no atravesar su mejor momento en Premier Padel, el alhaurino sacó su mejor versión ... para liderar a la selección española en su búsqueda de un nuevo título europeo. Ganó todos sus partidos y fue protagonista en una final de infarto en la que el combinado nacional logró imponerse a una Portugal en pleno crecimiento, revalidando así su oro continental, nada menos que el decimosegundo de su historia.
En esta ocasión, el zurdo alhaurino fue el único malagueño de la convocatoria, y también el más veterano, por lo que hizo las veces de capitán tanto dentro como fuera de la pista. Colaboró jornada tras jornada (ante Suecia, Países Bajos y Portugal) en este Campeonato de Europa celebrado en La Línea de la Concepción y brilló especialmente la final ante el combinado luso.
Ruiz (20º del 'ranking' mundial) quedó emparejado con el castellonense Juanlu Esbrí (28º) cara a la disputa del duelo más disputado del torneo, ante los hermanos Deus (37º y 39º del mundo), una pareja que ya sabe lo que es tumbar a duplas de la zona alta del 'ranking' en Premier Padel. Y no sin esfuerzo, lo consiguieron, se impusieron con un 6-4 y 7-5 con el que impulsaron la consecución del título del equipo español, guiado una vez más por el reputado seleccionador malagueño Juanjo Gutiérrez.
Un trofeo que también levantó la selección femenina dirigida por Icíar Montes para lograr un nuevo doblete que refrenda la supremacía del pádel español en Europa, en su caso, tras tumbar a la selección francesa en la gran final por el título.
