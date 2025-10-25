Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Ruiz impulsa a la selección española en la conquista del Europeo de pádel

El combinado nacional revalidó su título, tanto en categoría masculina como femenina, con protagonismo del zurdo alhaurino

Marina Rivas

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:50

Álex Ruiz volvió a sonreír este fin de semana. Pese a no atravesar su mejor momento en Premier Padel, el alhaurino sacó su mejor versión ... para liderar a la selección española en su búsqueda de un nuevo título europeo. Ganó todos sus partidos y fue protagonista en una final de infarto en la que el combinado nacional logró imponerse a una Portugal en pleno crecimiento, revalidando así su oro continental, nada menos que el decimosegundo de su historia.

