El Marbella, en zona de 'play-off' (2-1) La piña local tras el gol de Óscar, el primero del partido de ayer. / Julio Rodríguez El equipo se gradúa con un buen triunfo ante el 'Recre', con goles de Óscar y Añón JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 20 octubre 2019, 22:17

El Marbella venció por 2-1 al Recreativo de Huelva un mes después de tanto empate. Los costasoleños minimizaron al 'decano' desde el inicio siendo fiel a su estilo: sobriedad defensiva, eficacia ofensiva, equilibrio en todas las líneas y un despliegue físico alto. El gol de Óscar a los tres minutos borró a los visitantes que no encontraron resquicios en el área marbellí. El capitán, siempre Añón, rubricó la victoria aunque en el tiempo añadido Alfonso estableció el definitivo 2-1. El conjunto malagueño es el único invicto del grupo IV (entre Primera, Segunda ySegunda B sólo quedan también el Castellón y el Calahorra sin perder) que con este triunfo alcanza la cuarta plaza que da acceso a jugar el 'play-off' de ascenso a Segunda.

El clásico 4-4-2 no varió pese a los dos cambios que introdujo David García Cubillo. El técnico madrileño hizo ambas permutas en las bandas respecto al once que empató sin goles contra el Cartagena en el mismo escenario hace justo una semana. Paulo Vítor ocupó el extremo izquierdo reemplazando a Yaimil y Samu Delgado el costado derecho por el sancionado Mustafá. Había expectación por calibrar el nivel físico del brasileño, que volvió a ser titular un mes después. Igual ocurría con el manchego, que tuvo continuidad desde el banquillo, pero no de inicio. Las dudas se despejaron pronto.

2 Marbella Wilfred (2);Marcos Ruiz (3), Dani Pérez (2), Lolo Pavón (2), Redru (2); Elías (3) (Faurlín (1) min. 82), Álex Bernal (2); Paulo Vítor (2) (Yaimil (1) min. 75), Óscar (3) (Añón (3) min. 63), Samu Delgado (2), y Manel (2). 1 Recreativo Nauzet (1), Cera (2), Morcillo (2), Borja García (1), Nano (2), Gustavo (1) Sergio Jiménez (2), Carlos Martínez (2) (Alfonso (3) min. 68), Isi Ros (2) (Irizo (1) min. 68), Quiles (1) (Rubén Cruz (1) min. 82), y Chuli (1). goles 1-0, min. 3: Óscar. 2-0, min. 79: Añón. 2-1, min. 91: Alfonso. Árbitro Moreno Muñoz (murciano). Amonestó a Elías, Óscar García, Chuli, Alfonso, Nano, Borja, Gustavo y Quiles.

El arranque local fue el de siempre. Eléctrico, jugando a dos toques en campo ofensivo. El Marbella se gustaba hasta hilvanar el primer gol, en un balón ganado en la izquierda por Paulo Vítor a la espalda de la defensa, con cabalgada hasta línea de fondo y pase perfecto a Manel al borde del área pequeña. El delantero golpeó duro y el rechazo de Nauzet a medio metro de la línea de gol lo recogió Óscar para meterse dentro de la portería con la pelota. El 'pichichi' del equipo con cuatro goles encauzó una primera parte donde solo apareció el cuadro costasoleño.

Poco del rival

Del Recreativo poco o nada. No mostró soluciones para saltar las líneas del Marbella. Tanto el portero como el central Borja García lanzaban balones templados para que los delanteros trataran de habilitar a algún compañero, pero la defensa no permitía que los atacantes ganar envíos aéreos. Wilfred solo tocó la pelota con los pies y fue un espectador más. Con el paso de los minutos los costasoleños adelantaron la defensa, se jugaba en pocos metros y el mayor parte del tiempo el esférico merodeaba el terreno defensivo del Recreativo. Faltas laterales, córners, pero no hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos más allá de un tiro de Manel en los primeros diez minutos.

En la segunda parte vimos también al Marbella que tiene acostumbrado a su afición. Dubitativo en los primeros compases. Carlos Martínez probó a Wilfred con un buen disparo que despejó el cancerbero con una buena mano. Hizo el 'decano' más en dos minutos que todo el primer acto. Los de Cubillo se sacudieron el dominio con un testarazo de Manel que sacó bajo palos Cera. Con los cambios de ambos equipos ganaron los locales. El capitán Añón lanzó una falta lateral potente que tocó un defensa sin desviar la trayectoria potente hacia la portería. En el añadido Alfonso recortó con un zurdazo espectacular en el único contragolpe que pilló desprevenida a la defensa. Nada que reprochar a Wilfred. Mereció el equipo acabar con la portería a cero por el desgaste durante todo el duelo, pero el tanto final quedó como una simple anécdota.

Éxtasis en el Antonio Lorenzo que mostró el mejor ambiente de toda la temporada no solo por la afluencia de público sino por el apoyo continuo y por el colorido que pusieron en los prolegómenos.