El Marbella vence y brilla en casa ante el Linense El Marbella celebra el gol de Juanma, de rodillas / Julio Rodríguez Juanma abrió el marcador para los locales y el central Cruz sentenció ante un rival venido a menos JULIO RODRÍGUEZ Marbella Sábado, 13 abril 2019, 23:41

2 Marbella Godino (2), Rafa Muñoz (2), Cruz (3), Lolo Pavón (2), Samu de los Reyes (1), Faurlín (3), Álex Bernal (1) (Elías (1) min. 76), Juergen (2), Samu Delgado (2), Juanma (3) (Montero (s.c) min. 83) y Añón (2) (Mustafá (2) min. 68) 0 Linense Montoya (1), Sergio Rodríguez (1) (Buba (1) min. 66), Pierre (1), Joe (1), Carrasco (1), Sana (1), Gato (1) Tarsi (1), Cellerino (2), Pirulo (1) (Juampe (1) min. 61) y Ahmed (1) (David Moreno (1) min. 66) Goles 1-0, min. 38: Juanma. 2-0, min. 64: Cruz Árbitro Orellana Cid. Amonestó a Álex Bernal, Ahmed, Sergio Rodríguez Campo Antonio Lorenzo Cuevas. Unos 1.200 espectadores

La afición haciendo la ola, la plana mayor de la nueva gestora del Marbella aplaudiendo en el palco y los jugadores convencidos de que si la liga se prolongara un mes más este equipo sería serio candidato al 'play off' de ascenso. El conjunto costasoleño batió ayer por 2-0 al Linense para igualar la mayor racha de partidos invictos en la histórica del club con catorce encuentros sin conocer la derrota.

Más ocasiones que juego en una tarde calurosa para quienes no encontraron la sombra. Sin la velocidad habitual en la circulación del Marbella, mandaba con el balón ante un Linense con las líneas juntitas. La escasez de espacios obligaba a buscar lanzamientos lejanos que no dejaban de ser peligrosos. Juanma y Añón ensayaron disparos desde la frontal para levantar los primeros aplausos. Sin embargo, fueron los gaditanos, ayer de negro, quienes pudieron adelantarse en dos acciones claras de Cellerino. La primera pasado el cuarto de hora con un remate solo en el punto de penalti que envió a la derecha de Godino y a la media hora con un testarazo a la salida de un córner que silenció a la parroquia marbellera. Los de Cubillo rompieron la igualdad con una acción tan simple como efectiva. Balón a la espalda del lateral que gana Juergen para pasar atrás y encontrar en el área pequeña a Juanma. El delantero no perdonó para materializar su tercer gol en dos partidos. Con el palo moral para los de Jordi Roger se llegó al descanso.

En la segunda mitad los del Campo de Gibraltar tardaron quince segundos en llegar a portería. Gato se plantó sin oposición en el área tras una indecisión en la marca que no aprovechó por el espacio que tapó Godino.

El calor se hacía notar, costaba dar ritmo al duelo. Entre Lolo Pavón y Faurlín en el área pequeña se quedaron a medio metro de hacer el segundo, pero la defensa sacó in extremis. Sufrían los visitantes a balón parado y lo aprovechó el Marbella para sentenciar con el 2-0. Cruz remató a en boca del gol una pelota prolongada de Lolo Pavón a la salida de un córner.

Trató de reaccionar con los cambios el Linense, pero la sobriedad blanquilla no dejó resquicio a sorpresa alguna. El Marbella sigue embalado.