El Marbella sellará la permanencia si vence a domicilio al Talavera Elías, en el partido de la primera vuelta ante el Talavera. Busca su tercera victoria fuera de la campaña para alcanzar los 47 puntos que certifican la salvación JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 7 abril 2019, 00:03

marbella. Este 7 de abril el Marbella cumple tres meses sin conocer la derrota. Los costasoleños buscan esta mañana algo más que sumar su decimotercera jornada invicto. Supersticiones al margen, una victoria certificaría la permanencia por sexta temporada consecutiva en el grupo IV de Segunda B. Desde la ampliación de 20 a 80 equipos en la categoría (campaña 1987-88), ningún club ha descendido en el grupo IV con 47 puntos, cifra que alcanzaría con un triunfo contra el Talavera de la Reina.

El conjunto toledano muestra solidez. Ha vencido los dos últimos compromisos contra El Ejido y San Fernando, aspirante a los 'play-off'. Además los cuatro últimos partidos en El Prado los ha saldado con victoria. El trabajo de Fran Alcoy está dando sus frutos. El club le ha reconocido con una distinción por cumplir 200 partidos en el banquillo tras cinco años. Esta campaña el Talavera cambió el grupo I, en el que acabó séptimo, por el cuarto, donde tiene mayor competencia. Con 43 puntos en la décima posición, a sólo uno del Marbella, su intención también es cerrar la lucha por la permanencia y soñar con una hipotética sexta plaza que podría, en función de los puntos, otorgarle billete para disputar la Copa del Rey. Este objetivo también ilusiona de puertas para dentro a la plantilla marbellí, que tiene una nueva filosofía.

El CEO de 'Best of You' (agencia de representación que gestiona la entidad), Óscar Ribot, se desplazó el lunes desde Madrid para diseñar junto al director general, Héctor Morales, la próxima campañay aprovechó para mandar un mensaje claro a la plantilla y cuerpo técnico: «La exigencia del Marbella es ganar todos los partidos». Implantar esta doctrina es el primer paso para que el nuevo curso sólo se piense en el ascenso a Segunda.

Bajas importantes

Por segunda semana seguida el Marbella se queda sin Paulo Vitor, que continúa con problemas musculares. A la baja del extremo se une Juergen, por sanción. En su mejor momento, el colombiano dejará una vacante que Añón, recién renovado, tiene opciones de ocupar. En la zaga Cruz volverá a salir de inicio por tercera semana seguida, salvo sorpresa, para suplir la ausencia por problemas físicos de Dani Pérez. La mejor noticia es la vuelta de Samu Delgado.

Alineaciones probables:

Talavera de la Reina: Gianni, Sedeño, Rubén García, Madrigal, Nandi, Melchor, Iker Rodellar, Reguera, Oca, Abel Molinero y Óscar.

Marbella: Wilfred, Ismael Gallar, Lolo Pavón, Cruz, Marcos Ruiz, Faurlín, Elías, Álex Bernal, Añón, Mustafá, y Juanma.

Árbitro: Pérez Muley (madrileño).

Campo y hora: El Prado, 12.00.