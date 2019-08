El Marbella sale a por el campeonato en Talavera Un once del Marbella se dispone a formar en un amistoso. / J. Rodríguez El mal estado del campo condicionará a ambos equipos en el debut en la competición JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 25 agosto 2019, 00:34

Empiezan los partidos de verdad. Nervios, emoción, pasión, fricción, desgaste. Talavera de la Reina es la primera parada de un Marbella que sale con la firme convicción de comandar la clasificación en el grupo IV de Segunda B. Con el cuarto presupuesto más bajo de la categoría, los toledanos reciben en la pésima hierba de El Prado a todo un aspirante al ascenso. El impecable trabajo de Fran Alcoy en su cuarta temporada al frente, todo un récord de continuidad, es el principal aval de un equipo correoso, rápido y luchador. Su plantilla es corta, pero con refuerzos de jugadores contrastados como el malagueño Gerrit –ex del Marbella-, Cidoncha y el siempre peligroso Samu Corral.

El entrenador del conjunto costasoleño, David Cubillo, se ha llevado a los 18 futbolistas que puede vestir de corto en el nuevo autobús exclusivo de 35 plazas con las comodidades de un equipo de Primera. No les vendrá mal para para el primer y más largo desplazamiento de la temporada. No hay grandes sorpresas, salvo las ausencias del Dani Pérez, por motivos personales; y el fichaje en la delantera Manel, por decisión técnica. La primera lista la forman Wilfred, Santomé, Marcos Ruiz, Saúl, Redru, De los Reyes, Cruz, Lolo Pavón, Elías, Álex Bernal, Faurlín, Samu Delgado, Yaimil, Paulo Vítor, Mustafá, Añón, Juergen y Óscar García.

El choque estará condicionado por el lamentable estado del césped. El tema recurrente en la pretemporada para Alcoy no tiene fácil solución. «Es el campo que tenemos, es muy viejo, está enfermo y hay que convivir con ello. Todo equipo que quiere jugar al fútbol en posicionado le influye. Está claro que te mediatiza el campo por bajo. No podemos asumir riesgos en ciertas zonas porque te la van a quitar. El balón salta de forma irregular», comentó. El escenario no es el más idóneo para que el Marbella exhiba la velocidad y verticalidad en tres cuartos de campo al que tiene acostumbrado a sus aficionados. El balón aéreo, las segundas disputas y la presión serán elementos decisivos para los equipos. Alcoy tiene claro que los malagueños sabrán adaptarse: «Viene un rival que aspira a ser campeón y ascender. No les vale otra cosa».

La temporada anterior, la visita del Marbella se saldó con un 0-3 en uno de los mejores partidos del cuadro de Cubillo. El esquema, el bloque y la actitud de los blanquillos es la misma. Hoy se pondrá de manifiesto el equipo muestra lo continuidad del final de la pasada campaña y sabe convivir con la presión de jugar con la predisposición de ganar a todos los rivales. Las variables de Cubillo se multiplican en ataque. Wilfred, Redru, Lolo Pavón, Cruz y Saúl parecen fijos en este arranque liguero. Faurlín y Elías por sus características se adaptan mejor a un encuentro de juego directo que Álex Bernal. Los costados tienen los nombres de Paulo Vítor y Samu Delgado, pese a la gran pretemporada de Mustafá. Entre Añón y Juergen saldrá el acompañante en punta de un Óscar García.

Alineaciones probables

Talavera: Óscar, Expósito, Juanra, Nandi, Jonxa, Cidoncha, Gerrit, Oca, Cristian, Zamorano y Samu Corral.

Marbella: Wilfred, Saúl, Lolo Pavón, Cruz, Redru, Faurlín, Elías, Samu Delgado, Paulo Vítor, Añón y Óscar García.

Árbitro: Montes García (madrileño).

Campo y hora: Municipal El Prado, hoy (20.00).