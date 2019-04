El Marbella quiere lucirse en casa ante sus nuevos gestores Cubillo y su segundo, Carlos Rodríguez, en un entrenamiento. / J. Rodríguez Quiere mantener frente al Linense su gran racha de 13 partidos seguidos invicto con la plana mayor de Best of You en el palco JULIO RODRÍGUEZ Sábado, 13 abril 2019, 00:00

Todo sale. El Marbella atraviesa por el momento más dulce de la temporada recogiendo los frutos del trabajo sembrado tras el mercado invernal. Trece partidos invictos en una segunda vuelta magnífica invitan a una tarde de fútbol en el Antonio Lorenzo con más alicientes de los que muestra la clasificación. Con opciones muy escasas de llegar a los cuatro primeros que jugarán por el ascenso (a nueve puntos con 18 por disputar), el objetivo es fortalecer los cimientos de un equipo ganador para el asalto a Segunda la próxima temporada. Sobre el papel, el Linense es el rival propicio para continuar la buena dinámica y mejorar la octava plaza en Liga.

El duelo Marbella-Linense es un clásico de proximidad entre dos conjuntos veteranos del grupo IV. Nunca perdió el cuadro costasoleño en su feudo en los cinco compromisos anteriores contra los del campo de Gibraltar. Cierto es que sí consiguieron apear a los marbellíes de la Copa en 2014. El correctivo por 3-0 que infligió el equipo de Jordi Roger en la primera vuelta no se olvida entre la afición desplazada ni entre lod jugadores. Sólo un punto separa a ambos equipos, aunque con trayectorias contrapuestas.

Marcos Ruiz, baja

Mientas que los locales acumulan tres meses invictos, los visitantes se han descolgado de la lucha por los 'play off' con una segunda vuelta para olvidar. Los albinegros se plantan en el Antonio Lorenzo con el peso de dos derrotas seguidas, contra El Ejido y San Fernando. Además, en toda la segunda vuelta han arañado 13 puntos por los 27 de un Marbella que sigue en tendencia alcista. El técnico, David Cubillo, no podrá contar con Marcos Ruiz en el lateral izquierdo. Queda abierta la puerta al debut como titular de Samu de los Reyes sin descartar que Rafa Muñoz recupere el puesto que cedió a Marcos antes de lesionarse. Paulo Vitor ya ha vuelto a los entrenamientos con normalidad, igual que el central Dani Pérez.

Una hora antes del encuentro, a las 17.00 horas, el Marbella inaugurará el nuevo antepalco para las autoridades y 'vips' para «ponerlo a la altura de Primera división», como aseguran miembros del club. La empresa que gestiona la entidad, Best of You, copará la presentación con los exponentes de su grupo, a la cabeza su CEO, Óscar Ribot. Como reclamo, comparecerá el ex jugador Arbeloa.

El día 29 la Federación Española prevé ampliar las plazas para equipos de Segunda B, Tercera y Regional para la Copa del Rey la próxima temporada a partido único. Esta propuesta desquita aún más la presión al Marbella para jugar con la única intención de ganar haciendo disfrutar a los suyos.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred, Ismael Gallar, Lolo Pavón, Dani Pérez, Samu de los Reyes, Faurlín, Álex Bernal, Samu Delgado, Paulo Vitor, Juergen y Juanma.

Linense: Javi Montoya, Sergio, Bakari, Cornud, Carrasco, Sana, Tarsi, Juampe, Gato, Cellerino y Pirulo

Árbitro: Orellana Cid (sevillano).

Campo y hora: Antonio Lorenzo Cuevas, hoy, 18.00 horas.