El Marbella pierde 17 jornadas después Lolo Pavon controla el balón en el partido de ayer. / OPTA Dos goles de Aketxe y la expulsión posterior de Juanma marcaron la complicada visita al Cartagena, claro aspirante al ascenso OPTA Cartagena (Murcia) Lunes, 6 mayo 2019, 00:28

2 Cartagena Joao Costa (3); Josua Mejías (2), Ayala (2), Moisés (2), Jesús Álvaro (3); Cordero (1) (Julio Gracia, min. 60), Moyita (2) (Fito Miranda, min. 82), Vitolo (2); Elady (2), Aketxe (3) (Rubén Cruz, min. 76) y Luis Mata (2) 0 Marbella Wilfred (2); Rafa (2), Lolo (1), Dani (2), De los Reyes (2); Samu (1), Faurlin (2) (Bernal, min. 76), Elías (3), Juergen (2) (Mustafa, min. 61); Paulo Vitor (2) (Montero, min. 83) y Juanma (1) Goles 1-0, m.20: Aketxe . 2-0, m.49: Aketxe Árbitro Ripoll Solano (Colegio balear). Expulsó con tarjeta roja directa a Juanma (minuto 55). Además, mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Cordero, Moisés, Vitolo y Mata, así como a Wilfred en el bando visitante Campo Municipal Cartagonova. Unos 5.500 espectadores

El Marbella dejó una buena imagen, pero no pudo sacar nada positivo en su visita a uno de los equipos llamados a pelear hasta la última jornada por el liderato. La eficacia local decidió un encuentro en el que la expulsión de Juanma condicionó la posible reacción. Fue la primera derrota 16 jornadas después.

El equipo costasoleño salió sabedor de que el peso del partido lo debía llevar el conjunto albinegro, obligado a ganar tras las victorias matinales de Melilla y Recreativo. Los primeros minutos estuvieron marcados por una buena salida del Cartagena, que buscaba trenzar jugadas rápidas para intentar sorprender en los primeros compases a un Marbella que llegaba sin presión a este encuentro, pero con la aspiración de poder clasificarse para puestos coperos.

El partido se complicó para el equipo marbellí cuando en el minuto 20 Aketxe lograba el primer tanto, en una buena jugada del equipo local. Sin embargo, el gol no arrugó al Marbella, que siguió bien posicionado en el campo, incomodando en varias fases al equipo de Munúa, aunque sin llegar a culminar jugadas de ataque que supusieran situaciones reales de peligro para la portería del conjunto albinegro.

Avanzaban los minutos y el Cartagena no terminaba de dar un paso al frente para intentar frenar la progresión de la escuadra marbellí en el campo. Salieron con ganas ambos equipos tras el intermedio, con un ritmo elevado en el Cartagonova, que por momentos parecía un duelo de 'play-off'. En el minuto 49 llegó otro gol de Aketxe, que tras la salida de un saque de esquina tocó el balón con el muslo, suficiente para que se introdujeraen la meta de un Wilfred a quien le cogió a contrapié.

El partido se puso todavía más cuesta arriba para los pupilos de Cubillo cuando en el minuto 55 el árbitro, Ripoll Solano, mostró la tarjeta roja directa a Juanma tras una dura entrada sobre Josua Mejías. Pero el Marbella, lejos de titubear y venirse abajo, continuó con su idea y generó una gran ocasión por medio de Elías que fue bien repelida por Joao Costa.

Cubillo decidió mover piezas para reorganizar su esquema dando entrada a Mustafa por Juergen. Sin embargo, el Cartagena no dio ya opción a su rival y apretó de nuevo para evitar sustos. Elady y Mata tuvieron las ocasiones más claras para ampliar la renta local. Finalmente, el Marbella no pudo reducir distancias y terminó el partido con una sensación agridulce, ya que peleó y dio guerra hasta el final, pero no pudo sacar rédito de su visita a un Cartagonova que respiró tranquilo al ver que su equipo lograba la tercera victoria consecutiva.