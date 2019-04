El Marbella pasa por encima del Don Benito y extiende la ilusión Paulo Vitor se quitó la camiseta para celebrar su tanto, el segundo del partido. / J. Rodríguez El cuadro malagueño finiquitó el partido en apenas media hora con los goles de Juanma, Paulo Vitor y Lolo Pavón JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 28 abril 2019, 00:12

«¿Por qué la liga no dura un mes más?», repetía la afición en los corrillos del descanso. La grada disfrutó como nunca esta temporada con un partido para ver repetido una y otra vez. El Marbella finiquitó al Don Benito con tres goles en media hora que dejaron el partido visto para sentencia en el descanso. Sin excesos, con la calma de sentirse superiores y saber a qué juegan, los hombres de Cubillo ejecutaron un fútbol preciso, sencillo y muy efectivo que desdibujó a un cuadro extremeño que tendrá que esperar para celebrar su salvación. La segunda parte sirvió para que los blanquillos, ya a medio gas, redondearan la goleada con el 4-0.

«Hemos cuajado un partido cómodo porque hemos estado muy bien» david garcía cubillo

De entrada el técnico madrileño siguió con la alternancia de las últimas jornadas. Dio entrada en el once a Wilfred después de las buenas prestaciones de Godino. Incluyó a Elías junto a un Faurlín extraordinario, Dani Pérez regresó al centro de la zaga junto a Lolo Pavón y en ataque, talento miraras por donde quisieras. Paulo Vitor y Samu Delgado desbordaron como y cuando querían por los costados, Añón aparecía por donde le placía y Juanma siempre estaba en el sitio para abrir el marcador. Los aplausos no podían estar más justificados porque todo salía bien, hacía mucho tiempo que el Marbella no desplegaba un fútbol vistoso y productivo.

Avisos previos al primer gol

Tras dos avisos de Juanma y Paulo Vítor llegó el primero. Tocando desde atrás, Samu De los Reyes inició una jugada en corto en el lateral izquierdo y acabó la pelota en el otro extremo del campo con una acción personal de Samu Delgado, autopase incluido, que finalizó Juanma en boca de gol en competencia por Elías por la autoría del tanto. No se había consumido los primeros diez minutos y la tarde prometía. Paulo Vítor parecía el adolescente que pisaba por primera vez la calle tras una semana castigo sin salir. Estaba desatado ganando continuamente el duelo a Trinidad en la izquierda. En una de sus intentonas frenó en su búsqueda de la línea de fondo para perfilarse en la frontal del área donde con un derechazo seco se estrenó esta campaña.

4 Marbella Wilfred (2), Rafa Muñoz (2), Dani Pérez (2), Lolo Pavón (3), Samu de los Reyes (3), Faurlín (3) (Álex Bernal (1) min. 53), Elías (2), Samu Delgado (3), Paulo Vitor (3) (Manu Molina (1) min. 73), Añón (2) y Juanma (3) (Montero (1) min. 73). 0 Don Benito Néstor Díaz (1), Trinidad (1), Álex Herrera (2) (Durán (1) min. 67), David López (1) (Ordóñez (1) min. 45), Mario Gómez (1), Zambrano (1), Abraham Pozo (2), Gonzalo (1), Agudo (1) (Edgar (1) min. 38), Pepe Bernal (1) y Sillero (2). goles. 1-0, min. 13: Juanma. 2-0, min. 22: Paulo Vitor. 3-0, min. 31: Lolo Pavón. 4-0, min. 65: Samu Delgado. árbitro. López Jiménez. Amonestó a Paulo Vítor, Juanma, Samu de los Reyes y Trinidad. campo. Antonio Lorenzo. Unos 1000 espectadores.

El control y dominio era incontestable. Los balones teledirigidos del portero Néstor Díaz a sus delanteros no se traducían en ventajas. Un lanzamiento de falta de Abraham Pozo propició la primera y única intervención de Wilfred. Sin bajar el pistón, los locales también demostraron que a balón parado también funcionan. Un envío cerrado de Samu de los Reyes desde el córner acabó con un testarazo inapelable de Lolo Pavón y un 3-0 dedicado al retoño que está por llegar. Al descanso el partido quedó visto para sentencia.

Pese a los cambios y tratar de sacudir a su equipo, Juan Antonio García poco pudo inventar para recortar distancias. Cierto es que el Don Benito salió con más presencia, pero con unos blanquillos que no sufrían y seguían acumulando ocasiones. Destaca el fallo de Paulo Vítor tras recorrerse 50 metros con el balón en los pies y un remate de Juanma al travesaño. Manteniendo la paciencia y buscando su oportunidad Samu Delgado redondeó el electrónico con el 4-0. La última media sobró para un rival que no cometió errores ni jugó mal. Sencillamente el Marbella, ya con 16 partidos invicto, estuvo brilante.