El Marbella, sin margen de error contra el Almería B El técnico del Marbella, Cubillo, junto a su ayudante. :: julio rodríguez Añón, Elías y Peris regresan al equipo para medirse a otro rival directo por la permanencia JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 13 enero 2019, 00:45

marbella. Duelo de malas dinámicas. El Marbella recibe a las 12.00 horas y en el Antonio Lorenzo al Almería B, segundo rival directo consecutivo en casa por la permanencia. Digerido el mal debut de Cubillo, con el 0-3 encajado contra el Jumilla, cuerpo técnico y plantilla quieren demostrar que esa derrota no refleja el paso al frente que está dispuesto a dar el equipo para abandonar la plaza de descenso a Tercera División que ocupa. Los blanquillos han perdido cinco de las últimos seis encuentros y son conscientes de que la victoria hoy es imprescindible para no agravar la crisis clasificatoria.

El arranque de la segunda vuelta no podía ser, en principio, más favorable. El Almería B es el adversario ideal para cambiar el rumbo hacia posiciones menos comprometidas. Es el peor visitante de toda la Segunda B -ochenta equipos- con solamente un punto rescatado en Badajoz. El filial es penúltimo, con 15 puntos, a cinco del Marbella y además llega con uno de sus mejores hombres tocado, Darío Guti. Tampoco jugará el lateral derecho titular, Navas. Pese a su mal momento, estos jóvenes sorprendieron en el inicio liguero al Marbella en el que debutaba como entrenador Padilla. La derrota por 2-1 en los Juegos del Mediterráneo escoció y ahora deja consecuencias. No solo es necesario el triunfo, la diferencia de goles particular cobra protagonismo con la igualdad en la zona baja de la tabla clasificatoria.

El técnico David García Cubillo, recupera a tres habituales titulares durante la temporada: Peris, Elías y Añón. Peris saldrá de inicio en el lateral izquierdo. Los cuatro partidos que se ha perdido por lesión el equipo ha tenido que jugar con Rafa Muñoz a pierna cambiada pese a tener un recambio natural como Mario Enrique. El marbellí no ha dispuesto de oportunidades con ninguno de los dos técnicos, y su ficha sub-23 también está en el aire teniendo en cuenta la llegada de nuevos refuerzos. Elías formará pareja con Álex Bernal en el centro del campo en detrimento de Hakim. El toledano lleva tres semanas con el interés del rival, el Almería B, para salir del equipo, pero su baja se hace esperar. Sin duda la mejor noticia es el regreso de Añón tras cumplir sanción. Un gol del capitán contra el Don Benito propició la única victoria en los últimas seis jornadas. Al margen de su acierto, el Marbella echa en falta un líder que levante al equipo en tiempos de dificultad y su vuelta cubre esa figura.

El central Cruz sigue de baja por lesión. Juanma entra en la convocatoria y se supone que jugará, pese a sufrir un esguince en su tobillo derecho el domingo. También se estrena de corto el nuevo fichaje, Dani Pérez. El central no tiene ritmo para salir de inicio, pero podrá estar en el banquillo.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred; Rafa Muñoz, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Peris; Elías, Álex Bernal; Juanma, Añón, N'Diaye, y Montero.

Almería B: Albert; Antonio Jesús, Igor Engonga, Javi, Urri; Abenza, Callejón, Sergio Pérez, Javi Moreno, Lin, y Toril.

Árbitro: Caucelo Sace (gaditano).

Campo y hora: Antonio Lorenzo, hoy 12.00 horas.