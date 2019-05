El Marbella se juega la Copa Montero, en el partido contra el Cartagena de la primera vuelta. :: julio rodríguez A tres jornadas del final, el cuadro malagueño, que visita hoy al Cartagena, precisa acabar entre los siete primeros para clasificarse para el torneo JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Domingo, 5 mayo 2019, 00:02

Partidos que no defraudan. Si la temporada anterior Cartagena y Marbella se disputaron la primera plaza del grupo IV, -se la llevo el cuadro albinegro-, esta tarde los locales apuran sus opciones por encabezar la Liga, a un punto del Melilla y el Recreativo. El Cartagonova presentará el ambiente de las grandes citas en un estadio en el que caben 15.000 aficionados. Ahí quiere mostrar el conjunto costasoleño que sus dieciséis jornadas seguidas como invicto tienen continuidad con equipos grandes. Curiosamente, el mejor partido de la jornada no se podrá ver al no haber acuerdo con las televisiones y plataformas digitales.

De un final sin chicha, a tres partidos decisivos. Como la vida misma, con un pequeño detalle inesperado todo puede cambiar. El Marbella había cumplido salvándose holgadamente y con el tradicional sistema de clasificación para la Copa del Rey tenía casi garantizada su plaza por puntuación global entre los cuatro grupos de Segunda B, pero entonces, llegó Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol aprobó su propuesta para la próxima competición del KO en la que se clasifican los siete primeros de cada grupo de la categoría de bronce excluyendo a los filiales. Hoy el Marbella es octavo con 54 puntos, los mismos que su predecesor, el Ibiza, con quien tiene el balance particular de goles perdido.

Posibles cambios

La expedición viajó ayer para pernoctar en Cartagena aunque el encuentro no se celebrará hasta las 19.00 horas. La plantilla llega descansada y con ánimo de medirse a quienes, en caso de no ascender, serán sus rivales potenciales por disputar la Liga la próxima campaña. Los siete partidos seguidos con la portería a cero y las dieciséis jornadas en las que solo han encajado tres goles respaldan el trabajo de un equipo nuevo que cambia constantemente. El once que derrotó 4-0 al Don Benito se ganó el derecho a repetir, pero el técnico madrileño, David Cubillo, está introduciendo como mínimo dos permutas cada jornada y el Cartagena no tendrá fácil descubrir las cartas de los blanquillos. Respecto a los convocados de la semana pasada, Manu Molina se queda fuera en favor de Mustafá. En la alineación Álex Bernal, Juergen y Marcos Ruiz discuten el puesto a Elías, Añón y Samu de los Reyes.

El Cartagena cuenta con la baja de Santi Jara y Cristo Martín. Óscar Ramírez puede ser el sustituto de Jara, pero tiene más opciones de entrar Luis Mata. El 'Efesé' venció la jornada anterior a domicilio al San Fernando para recuperar sensaciones en una segunda vuelta irregular. En la primera vuelta, el conjunto de Munúa derrotó por 0-2 al Marbella en un partido tenso, como suelen ser estos choques. Un árbitro balear, Ripoll Solano, dirigirá el duelo. Es un colegiado experimentado con trece temporadas seguidas en Segunda B y es la primera vez que arbitra a ambos equipos este curso.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred, Rafa Muñoz, Lolo Pavón, Dani Pérez, Samu de los Reyes, Faurlín, Álex Bernal, Samu Delgado, Paulo Vitor, Juergen y Juanma.

Cartagena: Joao Costa, Luis Mata, Jesús Álvaro, Moisés, Ayala, Cordero, Moyita, Vitolo, Elady, Rubén Cruz y Aketxe.

Árbitro: Ripoll Solano (Comité Balear).

Campo y hora: Cartagonova (19.00).