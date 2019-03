El Marbella se gusta en casa Los jugadores del Marbella celebran el primer gol, conseguido por Samu Delgado. / Julio Rodríguez Samu Delgado abrió un partido que arrancó mejor el San Fernando, pero que sucumbió en una gran segunda mitad del equipo local JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 24 marzo 2019, 18:46

Al Marbella le falta Liga. Victoria 2-0 contra un aspirante a la promoción como el San Fernando en un derbi jugado de menos a más en casa. Undécima jornada consecutiva invicto de un grupo que suma 43 puntos y deja encaminada la salvación.

2 Marbella Wilfred (2), Ismael Gallar (3), Cruz (2), Lolo Pavón (2), Marcos Ruiz (3), Faurlín (2), Elías (2), Juergen (2) (N'Diaye (1) min. 73), Samu Delgado (3), Juanma (2) (Montero (1) min. 84) y Paulo Vitor (1) (Añón (3) min. 34). 0 San Fernando Rubén Gálvez (1), Gabi Ramos (1), Diego Simón (1), Lolo Guerrero (1), Colo (1) (Manu Ramírez (2) min. 67), Antonio Oca (2), Jacobo (1) (Pedro Ríos (2) min. 56), Bruno Herrero (2), Pau Franch (2), Carri (1) (Joselu (1) min. 76) y Pablo Sánchez (1). goles 1-0, min. 12: Samu Delgado. 2-0, min. 66: Añón árbitro Sánchez Villalobos. Amonestó a Cruz, Samu Delgado, Lolo Pavón y Colo campo Antonio Lorenzo Cuevas. Unos 700 espectadores. Mnuto de silencio por el exdelegado del Atlético Marbella, Antonio de Sola.

Dos cambios introdujo de inicio el cuadro costasoleño. Cruz ganó la titularidad en el centro de la zaga junto a Lolo Pavón y Elías fue la pareja en la parcela ancha con el argentino Faurlín. Empezó frío el central, provocando una falta peligrosa en la frontal que le costó una tarjeta amarilla. Luego se enmendó en el mucho trabajo que tuvo con la movilidad de los isleños. Los visitantes no se arrugaron. Mandaron con el balón, mostraron verticalidad y salieron a someter a los blanquillos con un juego alegre y efectivo. La pelota merodeaba la meta de Wilfred, que tuvo trabajo por alto y sacó una buena mano a un cabezazo picado de Carri.

Un gol de Añón sentenció un partido que pudo acabar con una goleada

Cuando los visitantes presentaron sus credenciales de equipo de 'play off' llegó el tanto del Marbella. Una salida defectuosa de Rubén Gálvez para achicar propició el tanto. El cancerbero despejó en plancha de cabeza sobre la media luna y Samu Delgado recogió el rechace a 35 metros. Controló y con una volea precisa logró un golazo para adelantar a los suyos antes de cumplir el primer cuarto de hora. Era la primera tentativa y premio. Los marbelleros no encontraban ese buen juego de las últimas semanas, pero es que enfrente, el San Fernando, seguía elaborando fútbol de categoría. Dispuso de faltas, córners y acercamientos, sin embargo las contadas oportunidades eran para el Marbella. Antes de caer lesionado Paulo Vítor regaló un 'mano a mano' a Juanma, que no definió bien. Con muy poco los de Cubillo -en esta ocasión en la grada, sancionado-, generaban acciones clarísimas. Elías falló un pase de la muerte perfecto de Ismael Gallar que envió a las nubes cuando remató solo en el área chica.

Cambio por lesión

Añón saltó al campo precipitadamente poco después de la media hora por la lesión de Paulo Vítor. El brasileño se rompió en una de sus cabalgadas por la izquierda. El derbi regional se marchó al descanso con todo abierto pese a la ventaja del Marbella.

El paso por el vestuario sirvió para reordenar las piezas que cuajaron una segunda mitad de superioridad manifiesta. Añón se colocaba de segundo punta con Juanma y Juergen caía hacia la izquierda exhibiendo un gran momento de forma. Pudo definir el partido Samu Delgado en el minuto 54 con una acción personal de 'videojuego'. Dejó sentado a tres defensas en una diagonal y se plantó solo ante Rubén Gálvez. Debió ser egoísta y no ceder a Añón, que golpeó muy forzado por encima del larguero. La historia es que uno es como es y Samu Delgado no iba a cambiar. Volvió a ganar un balón por derecha y en vez de progresar envió otro pase perfecto a Añón, que definió con maestría con la pierna izquierda para hacer el 2-0. Magnífico el manchego en su visión de juego, y el capitán marbellero finalizando un contragolpe.

El resultado pudo ser de goleada. N'Diaye falló dos goles cantados y Juanma envió fuera otra oportunidad clarísima antes de ser sustituido. La victoria costó un alto precio. Juergen también cayó lesionado a un cuarto de hora. Dos de los jugadores más decisivos, Paulo Vitor y Juergen se retiraron maltrechos.