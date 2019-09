El Marbella exhibe su potencial para batir al Mérida (3-2) El capitán abrió la cuenta con un penalti que provocó y el equipo fue muy superior en la segunda parte con los tantos de Óscar García y Mustafá JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 15 septiembre 2019, 15:23

El Marbella sumó su segunda victoria en el Antonio Lorenzo Cuevas con un ajustado 3-2 contra el Mérida y continúa invicto tras cuatro jornadas. El resultado no hace justicia a la superioridad de los locales que siempre fueron por delante en el marcador. Añón generó el primero, los visitantes empataron antes del descanso y en la segunda mitad la calidad, potencia física y pegada de los costasoleños se tradujeron con tantos de Óscar García y Mustafá.

Hasta tres cambios introdujo Cubillo respecto al once de la pasada jornada. El principal damnificado fue Wilfred. Dio la alternativa para defender la portería al debutante de 21 años, Álex Santomé. Tuvo paradas meritorias, pero acabó encajando dos tantos. Por primera vez en la temporada el capitán Añón arrancó de inicio y también se estrenó en liga el central Dani Pérez en detrimento de Cruz.

El marbellero abrió el marcador con una jugada de pillo. Encaró, esperó la ayuda de la defensa y sacó un penalti de esos muy justitos. El banquillo del Mérida estalló porque es el cuatro penalti en contra en cuatro jornadas. El propio capitán agarró el balón para ejecutar la pena máxima engañando a Curro Harillo para inaugurar el tanteador. Con cinco minutos de juego el conjunto costasoleño desplegó su mejor fútbol. Rápido, vertical, a dos toques y profundidad. Dos ocasiones para Saúl, otra solo en el área de Óscar García y un disparo de Añón pudieron poner más distancia en el marcador, pero quien reaccionó fue el cuadro extremeño.

3 Marbella Santomé (1), Saúl (2) (Samu de los Reyes (s.c) min. 85), Dani Pérez (2), Lolo Pavón (2), Redru (3), Faurlín (2), Elías (2), Añón (3) (Yaimil (2) min. 59), Samu Delgado (1) (Juergen (1) min. 71), Mustafá (2) y Óscar García (2). 2 Mérida Harillo (2), Emilio Cubo (2), Álex Jiménez (1), Mario Gómez (1), Héctor Martínez (1), Curro (1), Poley (2), Gaspar (1) (Santi Mina (1) min. 55), Jesús Mena (1) (Cristo (1) min. 70), Espinar (3) y Antonio Pino (3). ÁRBITRO: Campos Salinas. Amonestó a Samu Delgado, Lolo Pavón, Farulín, Jesús Mena, Poley, Cristo y Mario Gómez GOLES: 1-0, min. 3: Añón (p). 1-1, min. 34: Antonio Pino. 2-1, min. 51: Óscar García. 3-1, min. 79: Mustafá. 3-2, min. 85: Espinar. CAMPO: Antonio Lorenzo Cuevas. Unos 800 espectadores.

Los equipos se perdieron en protestas por faltas, fueras de banda y tarjetas. Campos Salinas no era el designado para el choque, pero una lesión el viernes del elegido, Madrid Martínez, obligó al cambio de última hora. El murciano no contentó a ninguno de los dos equipos. Los hombres de Santi Amaro se centraron en lo práctico y funcionó. Balones al punta Espinar para aguantar el balón y habilitar la carrera de los bandas. Así llegó el gol con un centro desde la derecha que remató llegando desde atrás Antonio Pino para igualar el partido. Al descanso el Marbella lamentó no cerrar sus oportunidades para irse en ventaja.

El Mérida salió dominando en lo que pareció un espejismo. Redru condujo desde campo propio hasta el área pequeña sin que nadie le parara. Sirvió una pelota medida para que Óscar García batiera al meta. Corría el 52' y el Marbella volvía a tener el partido donde quería (2-1). Solo un error de Lolo Pavón permitió que Espinar se quedara solo delante de Santomé que salió victorioso con una gran parada. Poco después Pino dispuso de otro 'uno para uno' que ganó de nuevo el guardameta. A diez minutos del final una pared en el área entre Juergen y Mustafá acabó con un buen gol del argelino que parecía la sentencia 3-1. Sin embargo, Espinar aprovechó un rechazo del larguero para convertir el 3-2 con cinco minutos por jugar. El Mérida reclamó un penalti en la recta final, pero no hubo para más.

El Mejor Redru (39)

Óscar García, Mustafá y Añón bien merecieron ser el mejor, pero un lateral férreo en defensa y efectivo en ataque como Redru no paró de levantar al público con sus continuas cabalgadas aunque tuvo que dejar el campo lesionado.

El detalle Añón y el Botijo (24)

En un principio no se entendió el gesto, pero el capitán Javier Añón dedicó el tanto a la peña El Botijo de reciente creación.

El próximo partido

Don Benito.Día: Sábado 22 de septiembre. 19.00 horas en Vicente Sanz.