El Marbella entra en crisis (1-2) Sillero lamenta el gol que le anularon. / Julio Rodríguez El Ejido se adelantó a los tres minutos con un penalti, amplió su renta y el Marbella recortó distancias pero falló una pena máxima para empatar JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 28 octubre 2018, 16:26

Descompuesto. El Marbella sufrió su primera derrota en el Antonio Lorenzo por 1-2 contra un Ejido que había perdido tres de los últimos cuatro partidos. Un penalti por una carga de Lolo Pavón a los tres minutos sirvió para que los del malagueño Alberto González se adelantaran. En la primera acción de la segunda mitad Carralero amplió el marcador en otro mazazo. Los marbellíes se volcaron, acumularon ocasiones por juego directo y acortaron distancias por medio de Montero. Juanma falló un penalti a siete minutos del final que pudo dar el empate.

1 Marbella Wilfred (1), Rafa Muñoz (1), Lolo Pavón (1), José Cruz (1), Peris (1), Elías (1), Juergen (1), Álex Bernal (1), José Ramón (1) (Juanma (1) min. 45) Mustafá (1), y Sillero (2) (Montero (2) min. 56) 2 El Ejido Aulestia (3), Emilio Cubo (2), Tomás (2), Sergio Jiménez (2), Álex Sánchez (1), Jordan (2), Javilillo (2) (Jonny (1) min. 77), Jesús Rubio (1) (Adolfo (2) min. 80), Samu Corral (2), Carralero (2) y Pino (1) (Marcelo (1) min. (63) Ábritro González Umbert. Amonestó a Jesús Rubio, Sergio Jiménez, Tomás, Wilfred y Montero goles 0-1, min. 3: Tomás (p). 0-2, min. 46: Carralero. 1-2, min. 73: Montero campo Municipal Antonio Lorenzo. Unos 1.000 espectadores

Bloqueados, sin fluidez, falto de ideas y de precisión el Marbella no fue capaz de encontrar el camino al gol en la primera parte. No pudo o no supo, pero la cuestión es que no hizo lo necesario para inquietar a Aulestia. El Ejido se refugió bien, aunque no probó a Wilflred en el resto del primer acto. El frente de ataque del Marbella no conectaba falto de verticalidad. Mustafá se movía por todas las posiciones sin posibilidad de encarar. El cuadro blanquillo no tiró entre los tres palos. Sillero enganchó un testarazo a la escuadra, anulado por fuera de juego, en la única oportunidad que lamentar. Elías, Juergen y Bernal buscaban espacios entre líneas sin encontrar un solo pase al área. Con sonido de viento se marchó al descanso el equipo con pitos para Padilla cuando encaraba el túnel de vestuario.

Juanma ingresó al campo para jugar toda la segunda parte buscando una reacción que se frustró muy pronto. Los almerienses ampliaron la renta un minuto después de que el árbitro reanudara el partido. Carralero ganó la espalda a Rafa Muñoz y ante la salida de Wilfred picó con clase el esférico para hacer el 0-2. Padilla miró al banquillo y le dijo a Montero que resolviera. El tanque salió por Sillero para quemar naves con más de media hora por delante. El ariete tenía un imán y su primer remate de cabeza a la salida de un córner pudo igualar si Aulestia no hubiera volado para despejar.

El juego se simplificó. Balones colgados al gigantón Montero para que peinara todo lo que cayera. Los visitantes se encerraron y el empuje del Marbella les impidió montar contragolpes. Corría el minuto 70 y Juanma empezó a hacer diabluras que bien merecieron un gol. Sin embargo, Aulestia despejó al palo corto un cañonazo del sevillano. La nueva dupla de delanteros se entendió bien. Juanma puso un centro a media altura desde la izquierda y Montero en el área pequeña recortó distancias con el 1-2 con un cuarto de hora por jugar.

Tensión máxima. Tomás cortó con la mano un ingreso de Juanma solo al área cuando el lateral era el último defensa. Contra pronóstico el árbitro decidió dejar la sanción en tarjeta amarilla ante el enfado de la grada y Padilla que pateó todo lo que tenía cerca ante la decepción por no ver al jugador ejidense expulsado. Con más corazón que cabeza el peligro seguía en área almeriense hasta que Montero forzó un penalti en el 83. Juanma lanzó y se encontró con la pierna de un gran Aulestia que dejó sin premio al equipo. Segunda derrota consecutiva, cuarto partido sin ganar, que pone a prueba la poca paciencia del presidente Grinberg, visiblemente molesto en el palco, y con la decisión de destituir a Padilla en la cabeza.