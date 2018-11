El Marbella, en busca de la reacción en San Fernando José Cruz remata ante Wilfred en un entrenamiento en la Dama de Noche. :: j. rodríguez El equipo costasoleño quiere romper la racha de cuatro partidos sin ganar contra el equipo más en forma de la Liga en el grupo IV de Segunda B JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Domingo, 4 noviembre 2018, 00:16

Ganar para cerrar heridas. El Marbella quiere desquitarse de su mala racha con un triunfo esta tarde, a partir de las 17.00 horas en el Iberoamericano, contra el equipo actualmente más en forma del grupo IV de Segunda B, el San Fernando. Directiva, cuerpo técnico y plantilla han cerrado filas para salir de la crisis de resultados tras acumular cuatro partidos sin ganar con dos derrotas consecutivas. El técnico veleño Rafael Pérez 'Padilla' ha trabajado durante la semana con la tranquilidad del margen que aún le está concediendo el presidente, Alexander Grinberg. En este inicio de campaña los papeles se han invertido entre los rivales. El Marbella es decimoquinto a dos puntos del descenso, y el conjunto isleño marcha tercero a tres puntos del líder, UCAM Murcia.

El cuadro blanquillo ha aumentado la intensidad de los entrenamientos y se ha concienciado de la vital importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro. El objetivo es no volver a caer en los reiterados errores individuales que le han costado al equipo once de los catorce goles encajados. El grupo también ha trabajado la verticalidad 'entre líneas' con sus centrocampistas. Elías, Juergen, Álex Bernal y Añón han repetido tareas destinadas a buscar a los extremos y delanteros sin caer en los numerosos pases horizontales que hicieron más romo al equipo en la derrota contra El Ejido.

Único lesionado

El único futbolista que no está en condiciones de jugar es el centrocampista Javi Moreno, con molestias en su rodilla izquierda. Por decisión técnica no entra en la convocatoria un habitual como el marbelli Marcos Ruiz. Juanma ya tiene ritmo de competición y se le espera como titular tras dos jornadas saliendo desde el banquillo. Montero también se postula desde el comienzo después de su gran actuación el pasado domingo con un gol y forzando un penalti. Sin embargo, la respuesta física del ariete durante 90 minutos es una incógnita. Sorprende que en la lista de 18 efectivos viajen sólo cuatro defensas. Cierto es que Hakim ha actuado como central y José Ramón puede hacerlo como lateral, pero no hay recambio puro.

La novedad más esperada es la vuelta de Añón. El capitán regresó a los terrenos de juego en Ibiza, pero se resintió la jornada anterior y se quedó sin vestirse de corto. Ahora vuelve aunque sigue con dolores, sin recuperarse para afrontar a su mejor nivel un partido de la exigencia de esta tarde. Otra cosa es que un 60 o un 70 por ciento del futbolista marbellí sería muy bien recibido por la plantilla. Aunque no partiera de salidad, la claridad e imaginación en ataque de Añón es una de las armas que necesita el equipo.

El San Fernando es el equipo con mejor trayectoria en el último mes. Suma siete partidos sin perder con tres victorias consecutivas. A su eficacia en ataque ha apuntalado una defensa más férrea en la que destaca el excapitán del Marbella Gabi Ramos. El jiennense ha disputado todos los minutos de la temporada y es un fijo para su entrenador, José Herrera. Es su segundo partido seguido en casa con todos sus jugadores disponibles tras la recuperación de Pedro Ríos, que ya tuvo minutos la semana pasada, y la vuelta de Buba.

Alineaciones probables:

Marbella: Wilfred, Rafa Muñoz, Lolo Pavón, José Cruz, Peris, Hakim, José Ramón, Álex Bernal, Mustafá, Juanma y Montero.

San Fernando: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Diego Simón, Colo, Lolo Guerrero, Manu Ramírez, Raúl Palma, Carri, Bruno Herrero, Pau Franch y Pablo Sánchez.

Árbitro: Fernández Cintas (colegio andaluz).

Campo y hora: Iberoamericano, hoy 17.00 horas.